Sosyal mesafeli plaj

Adalar’da faaliyet gösteren özel bir plaj işletmesi yeni tip korona virüse karşı sıra dışı önlemler aldı. Girişe dezenfektan kabini yerleştirilerek şezlonglar arasına sosyal mesafe paravanı konuldu. Sosyal mesafeli plaj havadan görüntülendi.

İHA 29.07.2020 - 11:34

Sosyal mesafeli plaj - 1
Yeni normalleşme dönemi ile birlikte açılan plajlar korona virüs tedbirleri kapsamında halka hizmet vermeye devam ediyor. Adalar’da faaliyet gösteren bir plaj işletmecisi de korona virüse karşı sıra dışı önlemler aldı.
Sosyal mesafeli plaj - 2
Plaja girmek isteyen vatandaşların önce ateş ölçer cihazlarıyla ateşleri ölçülüyor. Eller dezenfekte edildikten sonra sosyal mesafe kuralına dikkat ederek sırayla dezenfektan kabininden geçerek içeri girebiliyorlar.
Sosyal mesafeli plaj - 3
El dezenfektanlarının yerleştirildiği soyunma kabinleri hijyen kuralları gereğince belirli periyotlarla dezenfekte ediliyor. Müşterilerin dikkat etmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen 14 temel kural tabelaları her noktaya asılmış durumda.
Sosyal mesafeli plaj - 4
Denize girdikten sonra güneşlenmek isteyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına göre yerleştirilmiş şezlonglarda güneşlenebiliyor. Şezlonglar arasına şeffaf paravanlar yerleştirilerek ve şezlonglara mini dezenfekte kutuları konularak korona virüse karşı yoğun önlem alınıyor.
Sosyal mesafeli plaj - 5
Sosyal mesafeli plaj - 6
Sosyal mesafeli plaj - 7

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