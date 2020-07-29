Sosyal mesafeli plaj

Yeni normalleşme dönemi ile birlikte açılan plajlar korona virüs tedbirleri kapsamında halka hizmet vermeye devam ediyor. Adalar’da faaliyet gösteren bir plaj işletmecisi de korona virüse karşı sıra dışı önlemler aldı.

El dezenfektanlarının yerleştirildiği soyunma kabinleri hijyen kuralları gereğince belirli periyotlarla dezenfekte ediliyor. Müşterilerin dikkat etmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen 14 temel kural tabelaları her noktaya asılmış durumda.