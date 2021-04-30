Spil Dağı turizmde cazibe merkezi oluyor

Vali Karadeniz, “Spil Dağı Milli Parkının doğallığını koruyarak yapılacak değişiklikler ile yılkı atlarını görmeye gelenlerin yaban hayatını da olumsuz etkilememek koşuluyla belirli bir ölçüde temasta olması, seyir terasları ve yürüyüş yolları ile ekstrem sporların yapılabileceği alanlar Spil Dağı'nın değerini ortaya çıkacaktır” dedi.

Ziyarette Vali Yaşar Karadeniz’e Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, Orman ve Su İşleri 4. Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Çolak, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Ural Sevener, Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçalı yetkililer eşlik etti.