NTV

Sular altında kalacak Hasankeyf'te hedef 1 milyon turist

DHA

Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'in Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, yılda 1 milyon turist ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.

  • 1

    hasankeyf, batman, turizm

    Batman'ın 12 bin yıllık tarihi ilçesi Hasankeyf’te bir tarih kapanırken, yeni bir dönem başlıyor.

  • 2

    hasankeyf, batman, turizm

    Ilısu Barajı projesi kapsamında eski yerleşim yerinin su altına kalacağı Hasankeyf'te kurulan yeni yerleşim alanının turizme önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

  • 3

    hasankeyf, batman, turizm

    Eski Hasankeyf'ten taşınan 8 eser ile birçok yapının yer aldığı kültürel alanı, yerli ve yabancı turistleri ziyaretine açtıklarını söyleyen Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, yılda 1 milyon turisti ağırlama hedefinde olduklarını söyledi. 

  • 4

    HASANKEYF'İN UMUDU TURİZM

    hasankeyf, batman, turizm

    Başkan Kusen, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarihi dokunun en önemli güzergahıyız. Tarihi eserlerin yeni yerleşim birimi alanına yakın arkeoparka taşınmasıyla özellikle bu yılın bahar mevsiminde büyük bir turist akınıyla karşılaştık. 

  • 5

    hasankeyf, batman, turizm

    Yaz döneminde hava sıcaklığından turist sayısında düşüş yaşandıysa da bu ayda havaların serinlemesiyle çok sayıda yerli ve yabancı turistin gelmesini bekliyoruz. Güz mevsiminde turist sayısında artış bekliyoruz. Hasankeyflinin umudu kuşkusuz turizmdir. 'Su altında kalmadan son kez Hasankeyf’i göreyim' diye gelenler de var" dedi. 

  • 6

    "TURİZMDE CİDDİ PROJELERİMİZ VAR"

    hasankeyf, batman, turizm
    Şanlıurfa’dan sonra bölgenin en zengin müzesi Hasankeyf’te olduğunu söyleyen Kusen, "Taşınan eserlerin getirildiği Kültür Parkı’nı da merak eden çok sayıda yerli ve yabancı konuğa rastlıyoruz.
  • 7

    hasankeyf, batman, turizm
    Henüz konaklama yerlerimiz yok. Batman Üniversitesi’ne bağlı 80 yataklı turizmcilik okulu, bir yerde ilçemizin konaklı mekanı olacak.
  • 8

    hasankeyf, batman, turizm
    Yine Şanlıurfa’dan sonra bölgemizin en zengin müzesi Hasankeyf’in yeni yerleşim alanında kuruldu.
  • 9

    hasankeyf, batman, turizm
    Yıl sonuna kadar Hasankeyflilerin büyük bölümü yerleşim birimine taşınmış olacak. Turizmde ciddi projelerimiz var" diye konuştu.
  • 10

    hasankeyf, batman, turizm
  • 11

    hasankeyf, batman, turizm
  • 12

    hasankeyf, batman, turizm
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin