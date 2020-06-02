Sümela Manastırı yeniden ziyarete açıldı

Karayollarımız ana yol için yol genişletme çalışması yapıyor. Bir taraftan biz büyükşehir belediyesi olarak, trafik yoğunluğunu azaltacak alternatif bir pay-pas oluşturmaya çalışıyoruz. Transit gidecek olan araçlar için. Buradaki park çeşme keşini kaldırmak için aşağıdaki alanda park oluşturuyoruz. İnşallah tamamlandığında manastıra araçlarımızla bir ring sistemiyle de taşıma gerçekleştireceğiz. Pandemi sürecinde arkadaşlarımız özveriyle çalıştı. İnşallah bir kaç ay içinde ana yol ve büyük şehrin otopark çalışması tamamlanacak. O zaman çok daha rahat ve nezih ortamda, buraya intikal sağlanmış olacak. Bu sezon burası açık ve ziyaretçilerini bekliyor. Büyük bölümüyle artık ziyarete açıldı, ama ana çalışma biraz daha sürecek” diye konuştu.