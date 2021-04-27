Tam kapanma öncesi akın ettiler: Antalya'da sahillerde yoğunluk

Corona virüs vaka sayısındaki artış nedeniyle 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma kısıtlaması öncesinde Antalya'da sahillerde insan yoğunluğu yaşandı.

DHA 27.04.2021 - 13:47

Tam kapanma öncesi akın ettiler: Antalya'da sahillerde yoğunluk - 1
Antalya'da sahiller, 29 Nisan'da saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma öncesinde güneşli havanın da etkisiyle doldu.
Tam kapanma öncesi akın ettiler: Antalya'da sahillerde yoğunluk - 2
Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 17 derece olduğu kentte, Antalyalılar ve yerleşik yabancılar Konyaaltı sahilinde güneşin ve denizin tadını çıkardı.
Tam kapanma öncesi akın ettiler: Antalya'da sahillerde yoğunluk - 3
Sosyal mesafeyi gözeterek plajın farklı noktalarına yerleşenlerden bazıları denize girdi, bazıları güneşlenerek kitap okudu.
Tam kapanma öncesi akın ettiler: Antalya'da sahillerde yoğunluk - 4
Tam kapanma öncesi akın ettiler: Antalya'da sahillerde yoğunluk - 5
Yerleşik yabancılar da çocuklarıyla birlikte sahile geldi. 10.00 ile 14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilen
Tam kapanma öncesi akın ettiler: Antalya'da sahillerde yoğunluk - 6
65 yaş üstü vatandaşlar ise yürüyüş yapıp banklarda denizi izleyerek günün keyfini çıkardı.
Tam kapanma öncesi akın ettiler: Antalya'da sahillerde yoğunluk - 7
Tam kapanma öncesi akın ettiler: Antalya'da sahillerde yoğunluk - 8
Tam kapanma öncesi akın ettiler: Antalya'da sahillerde yoğunluk - 9
Tam kapanma öncesi akın ettiler: Antalya'da sahillerde yoğunluk - 10
Tam kapanma öncesi akın ettiler: Antalya'da sahillerde yoğunluk - 11
Tam kapanma öncesi akın ettiler: Antalya'da sahillerde yoğunluk - 12
Tam kapanma öncesi akın ettiler: Antalya'da sahillerde yoğunluk - 13
Tam kapanma öncesi akın ettiler: Antalya'da sahillerde yoğunluk - 14
Tam kapanma öncesi akın ettiler: Antalya'da sahillerde yoğunluk - 15
Tam kapanma öncesi akın ettiler: Antalya'da sahillerde yoğunluk - 16
Tam kapanma öncesi akın ettiler: Antalya'da sahillerde yoğunluk - 17
Tam kapanma öncesi akın ettiler: Antalya'da sahillerde yoğunluk - 18
Tam kapanma öncesi akın ettiler: Antalya'da sahillerde yoğunluk - 19

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER