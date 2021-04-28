Tam kapanma öncesi Bodrum'a akın

İstanbul, Ankara ve İzmir plakalı araçların fazla olması, dikkat çekti.

Bölgede trafik yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.

Olası yoğunluğu tahmin eden ekipler de ilçe girişinde güvenlik önlemi aldı.

Bodrum girişinde başlayan ve Turgutreis, Yalıkavak, Göltürkbükü yönüne giden tüm güzergahlarda yoğunluk gözlendi.

Asıl yoğunluğun ise yarın kapanmanın son saatlerinde yaşanması beklenirken, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri oluşan yoğunluktan dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlemlerini devam ettiriyor.