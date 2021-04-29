Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 29.04.2021 - 17:40
Ülke genelinde uygulanacak 17 günlük 'tam kapanma' öncesi büyükşehirlerde kalmak istemeyip, Bodrum'u tercih edenler, öğle saatlerinden itibaren ilçeye giriş yapmaya başladı. Yarın saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek 'tam kapanma' dönemini fırsat bilen yazlıkçılar ve yerli turistler, Bodrum'a akın etti.
Bölgede trafik yoğunluğu ise dronla havadan görüntülendi. Olası yoğunluğu tahmin eden ekipler de ilçe girişinde güvenlik önlemi aldı. Trafik, zaman zaman trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul, Ankara ve İzmir plakalı araçların fazla olması ise dikkat çekti. Bodrum girişinde başlayan ve Turgutreis, Yalıkavak, Göltürkbükü yönüne giden tüm güzergahlarda yoğunluk gözlendi. Bodrumlular, hareketliliğin kendilerini salgın nedeniyle tedirgin ettiğini söyledi.
Bodrum'da eşi Recep Yılmaz (55) ile yaşayan Neşe Gül Yılmaz (53) ise "Gelmesinler yeter artık. Çok kalabalık. Herkes yerinde dursa daha iyi olacak. Virüsü daha çok yayacaklar" dedi.
Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Şu an itibariyle adalarımıza korkunç derecede İstanbul'dan, Anadolu'dan gelen turist var. Pandemi çıktığından beri adalarımızda insanlar villa yapmak için yoğunluk oluşturmuştu. Şimdide kısıtlama öncesi yoğunluk yaşanıyor. Feribotlara ek seferler koyuldu. Yarına kadar ciddi anlamda bir yoğunluk var. Nüfusumuz, geçen yıllarda adalarımızın toplam nüfusu 9 bin 873 kişiydi. Şu an itibariyle Avşa Adası 25 bin, Marmara Adası 10 bin, Ekinlik Adası bin kişi oldu. Biz belediye olarak çalışmalara daha önceden başladık. İnşallah son kapanma olur. İnşallah bu kapanmadan sonra adada olduğu gibi Türkiye ve dünyada tüm mekanlar açık olur. En büyük sıkıntımız ulaşımdı. Şimdi 12 farklı tarifeli seferlerle, Tekirdağ, Barbaros, Erdek ve İstanbul'dan adalarımıza seferler düzenleniyor. Ulaşım problemimiz de şu anlık kalmadı" dedi.
Artan nüfusa bağlı olarak vatandaşlara uyarılarda bulunan Aksoy, "Adamıza gelen bütün vatandaşlarımızdan, yazlıkçılardan mesafe, temizlik, hijyene önem vermelerini rica ediyorum. Adamız bir yıl boyunca kendini elinden geldiği kadar izole etmeye çalıştı. 'Adaya geldik, gelişigüzel dolaşırız, toplantı yaparız' diye bir şey yok. Ada kurallarına, pandemi kurallarına, bütün vatandaşlarımızın uymasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
Corona virüs tedbirleri kapsamında bugünden itibaren uygulanacak olan 18 günlük kapanmaya saatler kala İstanbul’dan Trakya’ya büyük bir akın var.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın corona virüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs arasında ülkece kapanmaya gidileceğini açıklamasının ardından Trakya ve güzergahındaki illerde bulunan yazlıklara doğru akın başlamıştı.
18 günlük kapanmaya saatler kala İstanbul’dan Tekirdağ’a doğru araç yoğunluğu artarken, İstanbul Tekirdağ yolunda bulunan trafik ışıklarında zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde yoğunluk yaşanıyor.
İkinci konut sahipleri ile otellere rezervasyon yaptıran tatilciler, tam kapanma uygulaması öncesinde, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan ilçeye akın etti.
Ana yollar ve şehir merkezinde araç kuyrukları oluştu. Kent merkezinde de hareketlilik arttı.
Güzel havayı fırsat bilenler, Kadınlar Denizi Plajı olmak üzere ilçedeki sahilleri doldurdu.
Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesine kara yoluyla tek geçiş noktası olan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktasında, tam kapanmaya saatler kala kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Saat 08.00 ila 15.00 arası Marmaris ve Datça ilçelerine geçiş yapan 11 bin 375 araç, corona virüs tedbirleri kapsamında denetlendi.
Marmaris ve Datça ilçelerine kara yoluyla tek giriş yeri olan Çetibeli Jandarma Kontrol noktasında 10 kilometreyi bulan araç konvoyu oluştu.
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere İzmir, Eskişehir, Aydın, Denizli, Antalya ve Balıkesir şehirlerinden özel araçlarıyla gelenler, jandarma ekipleri tarafından corona virüs tedbirleri kapsamında denetlendi. Sürücü ve vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda uyarı yapıldı.
Jandarma asayiş, narkotik ve bomba detektör köpekleri başta toplu taşıma araçları olmak üzere kontrol yaptı. Jandarma ekipleri 7 saatte 11 bin 375 aracı kontrol etti. 13 bin 897 kişinin ise kimlik sorgulamasını gerçekleştirdi.
Denetimlerde 8 araç evrak eksikliği nedeniyle trafikten çektirildi. Haklarında çeşitli mahkemeler tarafından yakalama ve zorla getirme kararı bulunan 34 kişi gözaltına alındı. 'Uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan hakkında tutuklama kararı bulunan 2 kişi de yakalandı.
Antalya'dan Marmaris'e tatile gelen Ayşe Gülyüz, "Ailemle beraber değişiklik yapıp önceden rezervasyon yaptırdığımız otele tatile gidiyoruz. Tedbirlerimizi alıp izole ve huzurlu tatil yapacağız" dedi.
İlaç mümessili Ahmet Şevket Tanyer ise, "Bize kapanma yok. Sürekli hastaneleri dolaşacağız. Tedbirimizi alıp işimizi yapacağız" dedi.
Corona virüs tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek olan 'tam kapanma' kararı ardından karavan ve çadırla doğa ile baş başa, izole olmak isteyenler Marmaris'in kırsal turistik mahallerine akın etti. İstanbul başta olmak üzere Ankara, Eskişehir, Denizli ve İzmir'den gelen aileler özel ücretli kamp alanlarında yerini aldı.
Karavanlarını yerleştiren ve çadırlarını kuran vatandaşların kimileri çevre keşfine çıkarken, bazıları sandalyelerinde oturup eşsiz deniz manzarasının keyfini çıkardı. Hazırladıkları yemeklerini deniz manzarası eşliğinde yiyen kampçılar izole tatile başladı.
Marmaris'teki özel bir kamp alanı işletmecisi Selma Evcan, "Corona virüs tedbirleri kapsamında hazırlıklarımızı tamamladık. Kamp alanımızda tedbirler kapsamında yarı kapasite ile çalışıyoruz. Şu an 40 çadır ve 15 karavan var. Tam kapanma süresince çoğunluğu İstanbul'dan olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinden gelen kampçılara hizmet vereceğiz. Önümüz deniz arkamız yeşilin her tonunun bulunduğu orman alanı ile kaplı. Devamlı müşterilerimiz vardı tam kapanma kararı sonrası arayıp geldiler. Sağlık koşullarına uygun, izole ve sessiz bir tam kapanma tatili olacak" dedi.
İstanbul Başakşehir'den 8 kişilik ailesiyle çadır kurmaya gelen Ahmet Demir, "İstanbul'da sıkıntılı günler geçirdik. Böyle bir doğa tatili planımız vardı. Tam kapanma kararı ardından özel aracımızla gelip çadırımızı kurduk. Türkiye'nin her bir yeri çok güzel ama Marmaris'in doğası bir başka. Önümüzdeki deniz kıyısında yemeğimizi yiyiyoruz, ailemizle baş başa sohbetler ediyoruz. Burada aileler kaldığı için bir sorun yok ve izole şekilde 20 gün boyunca kalacağız" dedi.
Antalya'nın ünlü sahillerinde, corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yoğunluk oluştu.
Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, vatandaşlar kısıtlama öncesinde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gitmeyi tercih etti.
Turistlerin de ilgi gösterdiği plajda bazıları da yürüyüş yapıp, bisiklet sürdü.
Plaja kurdukları masada bilgisayarla uzaktan çalışanlar da dikkati çekti.
Sahile inen yollarda da trafik yoğunluğu yaşandı, sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaş ilçesinde tatilciler, ünlü Kaputaş Plajı'nda yoğunluk oluşturdu.