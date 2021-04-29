Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler

"ÇOK SAYIDA TURİST GELDİ"

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Şu an itibariyle adalarımıza korkunç derecede İstanbul'dan, Anadolu'dan gelen turist var. Pandemi çıktığından beri adalarımızda insanlar villa yapmak için yoğunluk oluşturmuştu. Şimdide kısıtlama öncesi yoğunluk yaşanıyor. Feribotlara ek seferler koyuldu. Yarına kadar ciddi anlamda bir yoğunluk var. Nüfusumuz, geçen yıllarda adalarımızın toplam nüfusu 9 bin 873 kişiydi. Şu an itibariyle Avşa Adası 25 bin, Marmara Adası 10 bin, Ekinlik Adası bin kişi oldu. Biz belediye olarak çalışmalara daha önceden başladık. İnşallah son kapanma olur. İnşallah bu kapanmadan sonra adada olduğu gibi Türkiye ve dünyada tüm mekanlar açık olur. En büyük sıkıntımız ulaşımdı. Şimdi 12 farklı tarifeli seferlerle, Tekirdağ, Barbaros, Erdek ve İstanbul'dan adalarımıza seferler düzenleniyor. Ulaşım problemimiz de şu anlık kalmadı" dedi.