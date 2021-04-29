Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler

Türkiye genelinde uygulanacak olan 17 günlük tam kapanma öncesi Muğla'da Bodrum ve Marmaris, Aydın'da Kuşadası, Trakya'da yazlık beldeler ve Balıkesir’in Marmara, Avşa, Ekinlik adalarında yoğunluk oluştu. Adalardaki toplam nüfus yaklaşık 4 kat artarken, Bodrum da kapanma öncesi tatilci akınına uğradı. Kent merkezi giriş ve çıkışlarında uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul, Ankara ve İzmir plakalı araçların fazla olması, dikkat çekti. Tam kapanmayı çadır ve karavanda geçirmek isteyen vatandaşlar da kamp alanlarına akın etti. Kamp yerleri kapanmaya saatler kala dolmaya başladı.

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 29.04.2021 - 17:40

Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 1

Ülke genelinde uygulanacak 17 günlük 'tam kapanma' öncesi büyükşehirlerde kalmak istemeyip, Bodrum'u tercih edenler, öğle saatlerinden itibaren ilçeye giriş yapmaya başladı. Yarın saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek 'tam kapanma' dönemini fırsat bilen yazlıkçılar ve yerli turistler, Bodrum'a akın etti.

Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 2

Bölgede trafik yoğunluğu ise dronla havadan görüntülendi. Olası yoğunluğu tahmin eden ekipler de ilçe girişinde güvenlik önlemi aldı. Trafik, zaman zaman trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 3

İstanbul, Ankara ve İzmir plakalı araçların fazla olması ise dikkat çekti. Bodrum girişinde başlayan ve Turgutreis, Yalıkavak, Göltürkbükü yönüne giden tüm güzergahlarda yoğunluk gözlendi. Bodrumlular, hareketliliğin kendilerini salgın nedeniyle tedirgin ettiğini söyledi. 

Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 4
İstanbul'dan geldiklerini belirten Kaan Kızılateş (40), "İstanbul'dan geldiğimiz için bize göre bu trafik normal; çünkü alışkınız. Bodrum'da haziranda yaşanan sezon yoğunluğuna benziyor" dedi.
Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 5
İstanbul'dan yola çıkarak, Bodrum'a geldiklerini dile getiren Gökhan Ercan (32) da "Beklediğimiz gibi trafik yoğun. İstanbul'dan Bodrum'a doğru bir yoğunluk var" diye konuştu.
Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 6

"VİRÜSÜ DAHA ÇOK YAYACAKLAR"

Bodrum'da eşi Recep Yılmaz (55) ile yaşayan Neşe Gül Yılmaz (53) ise "Gelmesinler yeter artık. Çok kalabalık. Herkes yerinde dursa daha iyi olacak. Virüsü daha çok yayacaklar" dedi.

Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 7
Uzun süredir trafikte olduklarını belirten Bütünay Bezereli (45) de "Biz buralıyız. Gelenlerin çoğu göçmen kuşlar, onlar gidince rahatlarız. Yollarda sorun çekiyoruz. 1 saattir yoldayız. Doktora 14.00'te olan randevumuza 15.00'te gidebildik" diye konuştu.
Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 8
Seher Şahin (36) de Bodrum'da son yılların en yoğun trafiğinin yaşandığını söyledi.
Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 9
Sürücü Lale Azizoğlu (69) ise "Herhalde Türkiye'nin yarısı buraya geldi" dedi.
Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 10
Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 11

MARMARA, AVŞA VE EKİNLİK ADALARININ NÜFUSU 4 KAT ARTTI

Türkiye genelinde, bugün saat 19.00’da başlayacak olan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını Marmara ilçesine bağlı Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarında geçirmek için başta İstanbul olmak üzere bölge illerden gelenler, feribot ve iskelelerde yoğunluğa neden oldu.
Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 12
Araçlarıyla adalara gitmek isteyen tatilciler, feribot iskelesinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle ek feribot seferleri konuldu.
Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 13
Kısıtlama öncesi tatilci akınına uğrayan adaların toplam nüfusu yaklaşık 4 kat arttı. Geçen yıllarda 9 bin 873 olan Avşa, Marmara ve Ekinlik adalarının toplam nüfusu 36 bine ulaştı.
Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 14

"ÇOK SAYIDA TURİST GELDİ"

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Şu an itibariyle adalarımıza korkunç derecede İstanbul'dan, Anadolu'dan gelen turist var. Pandemi çıktığından beri adalarımızda insanlar villa yapmak için yoğunluk oluşturmuştu. Şimdide kısıtlama öncesi yoğunluk yaşanıyor. Feribotlara ek seferler koyuldu. Yarına kadar ciddi anlamda bir yoğunluk var. Nüfusumuz, geçen yıllarda adalarımızın toplam nüfusu 9 bin 873 kişiydi. Şu an itibariyle Avşa Adası 25 bin, Marmara Adası 10 bin, Ekinlik Adası bin kişi oldu. Biz belediye olarak çalışmalara daha önceden başladık. İnşallah son kapanma olur. İnşallah bu kapanmadan sonra adada olduğu gibi Türkiye ve dünyada tüm mekanlar açık olur. En büyük sıkıntımız ulaşımdı. Şimdi 12 farklı tarifeli seferlerle, Tekirdağ, Barbaros, Erdek ve İstanbul'dan adalarımıza seferler düzenleniyor. Ulaşım problemimiz de şu anlık kalmadı" dedi.

Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 15

"ADA VE PANDEMİ KURALLARINA UYALIM"

Artan nüfusa bağlı olarak vatandaşlara uyarılarda bulunan Aksoy, "Adamıza gelen bütün vatandaşlarımızdan, yazlıkçılardan mesafe, temizlik, hijyene önem vermelerini rica ediyorum. Adamız bir yıl boyunca kendini elinden geldiği kadar izole etmeye çalıştı. 'Adaya geldik, gelişigüzel dolaşırız, toplantı yaparız' diye bir şey yok. Ada kurallarına, pandemi kurallarına, bütün vatandaşlarımızın uymasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 16
Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 17

SAATLER KALA TRAKYA'YA BÜYÜK AKIN VAR

Corona virüs tedbirleri kapsamında bugünden itibaren uygulanacak olan 18 günlük kapanmaya saatler kala İstanbul’dan Trakya’ya büyük bir akın var.

Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın corona virüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs arasında ülkece kapanmaya gidileceğini açıklamasının ardından Trakya ve güzergahındaki illerde bulunan yazlıklara doğru akın başlamıştı.

Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 19

18 günlük kapanmaya saatler kala İstanbul’dan Tekirdağ’a doğru araç yoğunluğu artarken, İstanbul Tekirdağ yolunda bulunan trafik ışıklarında zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu.

Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 20
Yoğun trafiğe karşın Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de kentte ve yollarda sıkı tedbirler alırken, İstanbul’dan Trakya’ya gelen araç yoğunluğu drone tarafından havadan görüntülendi.
Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 21
Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 22

KUŞADASI'NDA DA YOĞUNLUK OLUŞTU

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde yoğunluk yaşanıyor.

Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 23

İkinci konut sahipleri ile otellere rezervasyon yaptıran tatilciler, tam kapanma uygulaması öncesinde, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan ilçeye akın etti.

Ana yollar ve şehir merkezinde araç kuyrukları oluştu. Kent merkezinde de hareketlilik arttı.

Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 24

Güzel havayı fırsat bilenler, Kadınlar Denizi Plajı olmak üzere ilçedeki sahilleri doldurdu.

Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 25
Denize girenlerin yanı sıra birçok kişi plajda vakit geçirdi.
Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 26
Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 27

MARMARİS GİRİŞİNDE 10 KİLOMETRE ARAÇ KONVOYU

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesine kara yoluyla tek geçiş noktası olan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktasında, tam kapanmaya saatler kala kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Saat 08.00 ila 15.00 arası Marmaris ve Datça ilçelerine geçiş yapan 11 bin 375 araç, corona virüs tedbirleri kapsamında denetlendi.

Marmaris ve Datça ilçelerine kara yoluyla tek giriş yeri olan Çetibeli Jandarma Kontrol noktasında 10 kilometreyi bulan araç konvoyu oluştu.

Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 28

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere İzmir, Eskişehir, Aydın, Denizli, Antalya ve Balıkesir şehirlerinden özel araçlarıyla gelenler, jandarma ekipleri tarafından corona virüs tedbirleri kapsamında denetlendi. Sürücü ve vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda uyarı yapıldı.

Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 29

Jandarma asayiş, narkotik ve bomba detektör köpekleri başta toplu taşıma araçları olmak üzere kontrol yaptı. Jandarma ekipleri 7 saatte 11 bin 375 aracı kontrol etti. 13 bin 897 kişinin ise kimlik sorgulamasını gerçekleştirdi.

Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 30

Denetimlerde 8 araç evrak eksikliği nedeniyle trafikten çektirildi. Haklarında çeşitli mahkemeler tarafından yakalama ve zorla getirme kararı bulunan 34 kişi gözaltına alındı. 'Uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan hakkında tutuklama kararı bulunan 2 kişi de yakalandı.

Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 31

Antalya'dan Marmaris'e tatile gelen Ayşe Gülyüz, "Ailemle beraber değişiklik yapıp önceden rezervasyon yaptırdığımız otele tatile gidiyoruz. Tedbirlerimizi alıp izole ve huzurlu tatil yapacağız" dedi.

İlaç mümessili Ahmet Şevket Tanyer ise, "Bize kapanma yok. Sürekli hastaneleri dolaşacağız. Tedbirimizi alıp işimizi yapacağız" dedi.

Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 32
Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 33
Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 34

KARAVAN VE ÇADIRCILAR KAMP ALANLARINI DOLDURDU

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, çadır ve karavan kamp alanları 'tam kapanma'ya saatler kala doldu. Çadırlarını kuran ve karavanlarıyla gelenler eşsiz deniz manzarasını seyrederek, yemeklerini yedi günlük işlerini yaptı.
Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 35

Corona virüs tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek olan 'tam kapanma' kararı ardından karavan ve çadırla doğa ile baş başa, izole olmak isteyenler Marmaris'in kırsal turistik mahallerine akın etti. İstanbul başta olmak üzere Ankara, Eskişehir, Denizli ve İzmir'den gelen aileler özel ücretli kamp alanlarında yerini aldı.

Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 36
Corona virüs tedbirleri kapsamında yarı kapasiteli çalışan özel kamp alanları işletmecileri hijyen koşullarını sağladı. Kamp girişlerinde corona virüs tedbirleri genelgeleri asılarak dezenfektanlar konuldu.
Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 37

Karavanlarını yerleştiren ve çadırlarını kuran vatandaşların kimileri çevre keşfine çıkarken, bazıları sandalyelerinde oturup eşsiz deniz manzarasının keyfini çıkardı. Hazırladıkları yemeklerini deniz manzarası eşliğinde yiyen kampçılar izole tatile başladı.

Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 38

"İŞLETMECİ EVCAN: İZOLE VE SESSİZ BİR TAM KAPANMA TATİLİ OLACAK"

Marmaris'teki özel bir kamp alanı işletmecisi Selma Evcan, "Corona virüs tedbirleri kapsamında hazırlıklarımızı tamamladık. Kamp alanımızda tedbirler kapsamında yarı kapasite ile çalışıyoruz. Şu an 40 çadır ve 15 karavan var. Tam kapanma süresince çoğunluğu İstanbul'dan olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinden gelen kampçılara hizmet vereceğiz. Önümüz deniz arkamız yeşilin her tonunun bulunduğu orman alanı ile kaplı. Devamlı müşterilerimiz vardı tam kapanma kararı sonrası arayıp geldiler. Sağlık koşullarına uygun, izole ve sessiz bir tam kapanma tatili olacak" dedi.

Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 39

"DOĞAYLA BAŞBAŞA İZOLE TATİL"

İstanbul Başakşehir'den 8 kişilik ailesiyle çadır kurmaya gelen Ahmet Demir, "İstanbul'da sıkıntılı günler geçirdik. Böyle bir doğa tatili planımız vardı. Tam kapanma kararı ardından özel aracımızla gelip çadırımızı kurduk. Türkiye'nin her bir yeri çok güzel ama Marmaris'in doğası bir başka. Önümüzdeki deniz kıyısında yemeğimizi yiyiyoruz, ailemizle baş başa sohbetler ediyoruz. Burada aileler kaldığı için bir sorun yok ve izole şekilde 20 gün boyunca kalacağız" dedi.

Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 40
Semih Arcan ise, "Eşim KOAH, ben de tansiyon hastasıyım. Karavanımızda izole olarak korkmadan tam kapanma tatili yapacağız. Çiçekleri suluyorum. Karavanım önümde oturup deniz manzarasını izliyorum. Sessiz, sağlıklı ve güzel bir yer. Huzurlu şekilde tatil yapacağız" dedi.
Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 41
İstanbul'dan gelen Eray Güler de "Tam kapanma süresince çadır tatili yapacağım. İzole doğa ve deniz ile başbaşa olacağım" dedi.
Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 42
Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 43
Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 44
Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 45
Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 46

ANTALYA'NIN SAHİLLERİNDE KAPANMA ÖNCESİ YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Antalya'nın ünlü sahillerinde, corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yoğunluk oluştu.

Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, vatandaşlar kısıtlama öncesinde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gitmeyi tercih etti.

Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 47
Sahile gelen vatandaşlardan bazıları denize girdi, bazıları da plajda oturdu.
Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 48

Turistlerin de ilgi gösterdiği plajda bazıları da yürüyüş yapıp, bisiklet sürdü.

Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 49

Plaja kurdukları masada bilgisayarla uzaktan çalışanlar da dikkati çekti.

Sahile inen yollarda da trafik yoğunluğu yaşandı, sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 50

Kaş ilçesinde tatilciler, ünlü Kaputaş Plajı'nda yoğunluk oluşturdu.

Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 51
Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Kaputaş Plajı'nda uygulanan salgın kuralları kapsamında denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 52
Kaş'a giden tatilciler nedeniyle yollarda da yoğunluk oluştu.
Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 53
Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 54
Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 55
Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 56
Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 57
Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 58
Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 59
Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 60
Tam kapanma öncesi nüfus 4 kat arttı: Yazlık beldelere akın ettiler - 61

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