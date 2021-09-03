"Tanrı'nın Gözü" Issık Göl

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 03.09.2021 - 15:46
Destanlara ve romanlara esinler veren Issık Göl, Kırgızlar için kutsal bir mekan. Tıpkı ateş gibi yerli halkın bir su kutu var. Rusya İmparatorluğu’nun 1865’te toprakları işgalinden önce göle ayak basılmazmış. Bugünkü dilde, Issık 'sıcak' anlamına geliyor.
Eşsiz güzelliği ile büyüleyen Issık Göl'ün yer aldığı bölgede Grigorievka, Ananyevo ve Semenovka adlı yaylalar, ülkede önemli doğal cazibe merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Zorlu ve keyifli bir yolculuğun ardından ulaşılan yaylalar, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine eşsiz bir manzara ve temiz havada dinlenme fırsatı sunuyor.
Yaylalar, ziyaretçilerine dağ yürüyüşü ve kamp için uygun ortam sağlıyor.
Tatil için Issık Göl'e gelen ziyaretçilerin mutlaka gezilip görülmesi gerekenlerin başında olan Ananyevo Yaylası'na ulaşmak için cip turundan faydalanılması gerekiyor.
Çevresi 2000 ila 4000 metre yükseklikteki dağlarla çevrili olan yaylalarda birçok endemik bitki ile dağ keçileri, geyik ve kartallara rastlanıyor.
Bahar ve yaz aylarında koyunları, inekleri ve atları ile bu yaylalara göç eden yöre halkı, ziyaretçilere misafirperverliğini sergiliyor.
Etkileyici fotoğrafların çekilebildiği yayladaki göl, nehirler, şelale ve dev kayalar, fotoğraf sanatçılarının vazgeçilmez rotaları arasında yer alıyor.
Issık Göl bölgesinin tatil merkezi Çolpon-Ata şehrine 60 kilometre uzaklıktaki Grigorievka Yaylası, aynı adlı köyün yakınında bulunuyor.
Yaylanın çam ve köknarlarla kaplı yeşil dağ yamaçları, nehrin gürültüsü, alpin çayırları ve harika manzarası, ziyaretçileri cezbediyor.
Buradaki Küngey zirvesinden kıvrıla kıvrıla Issık Göl'e akan berrak nehir de ziyaretçilerin durak noktası.
Deniz seviyesinden 2355 metre yükseklikte yer alan Ananyevo Yaylası'na, toprak yollardan arazi araçlarıyla ulaşılabiliyor.
Yöre halkı, doğanın geri dönülmez biçimde bozulmasına yol açacağı düşüncesiyle yaylaya konforlu bir yol yapılmasını istemiyor.
Yayla, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakırken kristal berraklıktaki suyu ılık Kutsal Göl, burada bulunuyor.
Bu gölün 100 yıl önce meydana gelen deprem sonucu oluştuğu biliniyor.
Etrafında yüksek köknarlar ladin ağaçlarının bulunduğu gölün su üstünde yaşanan renk cümbüşü görenleri hayran bırakıyor.
Gölün yanında atlarını otlatan bir çobanın ailesi, çadırlarında ziyaretçilere kımız ve taze kaymak ikram ediyor.
Ailenin yetişkinleri de ziyaretçilere at sırtında göl turu yapma imkanı veriyor.
Turizm şirketleri, Çolpon-Ata şehrine 40 kilometre uzaklıktaki Semenovka Yaylası gezisini, Grigorievka ve Ananyevo yaylalarından dönüşte gerçekleştiriyor.
Küngey Alatoo zirvesinin yakınında yer alan ve ani hava değişimlerinin yaşandığı Semenovka Yaylası hızlı akan nehir, görkemli kaya yamaçları ve şelalesiyle ilgi çekiyor.
Yöresel lezzetlerin sunulduğu yaylada oluşturulan geleneksel çadırlarda dinlenenler, dönüş yolunda bu yaylada üretilen ballardan satın alabiliyor.
Tanrı'nın Gözü, Dünyanın Gözü yakıştırmaları yapılan Issık Göl için, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov da Yıldırım Sesli Manasçı adlı hikayesinde lafını esirgememiş ve şöyle demiş:
“Ak sütüm adına sana yalvarıyorum ey Tengri! Buraya, senin yeryüzündeki gözün olan bu kutsal gölün kıyısına sana yakarmak için geldik. Ey Issık Göl, yeryüzünün gökyüzüne bakan gözü! Sana sesleniyorum ey suları buz tutmayan göl! Ey kutsal edebi varlık! Kadere hükmeden Kök Tengri ( Gök Tanrı) gözünü köpüklerine çevirdiği zaman, duamı ona ulaştırasın diye sana sesleniyorum…"