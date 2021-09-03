"Tanrı'nın Gözü" Issık Göl

Destanlara ve romanlara esinler veren Issık Göl, Kırgızlar için kutsal bir mekan. Tıpkı ateş gibi yerli halkın bir su kutu var. Rusya İmparatorluğu’nun 1865’te toprakları işgalinden önce göle ayak basılmazmış. Bugünkü dilde, Issık 'sıcak' anlamına geliyor.

Eşsiz güzelliği ile büyüleyen Issık Göl'ün yer aldığı bölgede Grigorievka, Ananyevo ve Semenovka adlı yaylalar, ülkede önemli doğal cazibe merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Zorlu ve keyifli bir yolculuğun ardından ulaşılan yaylalar, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine eşsiz bir manzara ve temiz havada dinlenme fırsatı sunuyor.