Tarih ve medeniyetler beşiği: Türkiye'nin 7 kaleli tek kenti Kozan

HEDEF 1 MİLYON TURİST

Adana’da görev yapan yerel ve ulusal medya mensuplarının ilçenin doğal, kültürel ve yöresel değerlerini ön plana çıkaran haberler ile bölge halkına ve turizmin gelişmesinde büyük bir destek olacağını ifade eden Başkan Özgan, hedeflerinin 1 milyon turist olduğunu kaydetti.

Özgan, “Persler, Bizans, Selçuklu, Osmanlı döneminde önemli bir kent burası. Anadolu’nun en önemli zafer takısı Anavarza kenti burada, Karasis kalesi burada. Osmanlı sancağı için önemli bir merkez, Memluklerden kalma Hoşkadem Camisi ile ilçemiz tarihi ile önemli bir tarihi barındırıyor" dedi.