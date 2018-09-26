Tarihi kalıntıları ve sessizliğiyle turistlerin ilgi odağı: Şövalye Adası

Tekin, "Adanın ilk adı Eski Meğri idi. Eskiden Fethiye'de çok sivrisinek olurdu. Halkın burada barakaları vardı ve buraya gelirlerdi. Burada geçmişte şövalyeler yaşadığı için adını daha sonra Şövalye Adası olarak değiştirdik" dedi.

Tekin, adanın her yerinde tarihi kalıntılar olduğunu, yabancı turistlerin kalıntıları görmek için adayı ziyaret ettiğini dile getirdi.