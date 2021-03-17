Tarihi kent Mardin'de turizm sezonunun heyecanı yaşanıyor

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Gürgör de nisan ayının ilk haftasında turizm acentelerini Mardin'de ağırlayacaklarını aktardı.

"İlimize dünyanın dört bir yanından turistler geliyordu. Şimdi de Rus vatandaşlar gelecek. Bu kapsamda ilimizi hem tanıtmak hem de otel kapasitelerimizi görüşmek üzere kendileri ile bir araya geleceğiz. Geçen sene salgın dolayısıyla turizm, beklentilerimizin biraz altında kaldı ama bu sene beklentilerimiz çok yüksek" ifadelerini kullanan Gürgör, bunun için ellerinden gelen bütün çalışmayı yapacaklarını bildirdi.