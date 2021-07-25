Tarihi Rumeli Feneri Kalesi ahıra döndü

Hafta sonu tatilini Sarıyer’de değerlendirmek isteyen Rezzak Karaçay, “İçeride ahır var, içeriye girdiğinizde inekler karşılıyor seni. Ayrıyeten kötü bir koku var, bizler içeride yorum yaptık az önce 'bunlar muhtarlığın inekleri mi, neden bir önlem alınmıyor' diye. İçeride çöpler var. Bira şişeleri ve çocuk bezleri vardı. Bakım ve ilgi yok bakımsız. Çok fazla talebi var İstanbul’da gezilecek yerler deyince Rumeli Kalesi çıkıyor. Biraz hayal kırıklığı oldu” diye konuştu.

Öte yandan, harabeye dönen kale drone ile havadan görüntülendi.