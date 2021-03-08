Tarihin sıfır noktası: Göbeklitepe

"2020'DE 250 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ"

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ, yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'nin günümüzden 12 bin yıl öncesine tarihlenen avcı ve toplayıcı tarzda yaşam süren insanlar tarafından inşa edilen kamusal alan olduğunu belirtti.

Göbeklitepe'yi diğer örneklerinden ayrı kılan en önemli unsurun 12 bin yıl öncesine dayanması olduğunun altığını çizen Uludağ, şöyle dedi:

"Göbeklitepe'yi 12 bin yıl öncesine dayanması ve stilize edilmiş insan sembollerinin bulunmasıyla, bu anlamda gerçekten diğer anıtsal yapılardan çok ayrı bir noktada diye değerlendirebiliriz. Göbeklitepe'deki kazı çalışmaları 1995 yılından bu yana devam etmektedir, kazı çalışmalarında birçok taşınır veya taşınmaz kültür varlıklarına rastlandı. Taşınmaz kültür varlıkları yerinde sergileniyor, taşınan kültür varlıkları da Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir"