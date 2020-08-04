Tatil alışkanlıkları değişti: Corona virüs sonrası kamp turizmi revaçta

Tatilciler, “Özellikle pandemi sonrası toplu yerlerden uzaklaşmak ve doğa ile iç içe olmak için çadır kurmayı tercih ettik. Hem daha samimi bir ortam oluyor, hem de eğer bulunduğumuz ortamda rahatsız olduğumuz bir durum olursa başka yerlere çadır kurabiliyoruz. Hem sağlık açısından, hem de bizim eğlenmemiz ve iç içe samimi bir ortamda tatil yapmak için bizim için daha elverişli” dedi.