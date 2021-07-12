Tatilcilere bayram uyarısı: Rezervasyonsuz gelmeyin

Gelecek misafirlerin sosyal mesafe, temizlik ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Muhtar Aksoy, "Sahilimiz çok kalabalık. Adrasan'ın yaklaşık nüfusu 3 bin civarı, turizm sezonunda 15-20 bini buluyor. Bu Adrasan için büyük bir rakam. Ona binaen biz buraya yazın sezonluk da olsa ambulans istiyoruz. Yazın burada çok boğulma vakaları oluyor. Ölümler oldu" dedi.