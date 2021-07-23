Tatilcilerin akın ettiği Kaputaş Plajı drone ile görüntülendi

Antalya'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Anadolu Ajansı 23.07.2021 - 10:49

Tatilcilerin akın ettiği Kaputaş Plajı drone ile görüntülendi - 1

Altın sarısı kumu ve turkuaz renkli suyuyla dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

KAPUTAŞ PLAJI DÜNYADA EN İYİLER ARASINDA

Tatilcilerin akın ettiği Kaputaş Plajı drone ile görüntülendi - 2

Kaş'taki otel ve villalarda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Kaş ilçesi ile Kalkan beldesi arasındaki güzergahta trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk drone ile de görüntülendi.

Tatilcilerin akın ettiği Kaputaş Plajı drone ile görüntülendi - 3

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ilçenin doğası, tarihi ve deniziyle yerli ve yabancı turistlerin odağında olduğunu söyledi.

İlçenin bayramda da tatil için tercih edilen önemli bir destinasyon olduğunu vurgulayan Ulutaş, "İlçe olarak 61 bin nüfusa sahibiz ama nüfusumuzun 5-6 katı yoğunluğa sahibiz" diye konuştu.

Tatilcilerin akın ettiği Kaputaş Plajı drone ile görüntülendi - 4

Kaş'taki halk plajlarının kapasitelerini artırdıklarını anlatan Ulutaş; Patara, Kaputaş, İnceboğaz, Akçagerme'de misafirlerin plajlardan ücretsiz istifade edebildiklerini bildirdi.

Ulutaş ilçenin masmavi, tertemiz, denizi ile tabiat harikası Sütleğen ve Gömbe yaylalarına da sahip olduğunu dile getirdi.

Tatilcilerin akın ettiği Kaputaş Plajı drone ile görüntülendi - 5

Adana'dan Kaş'a tatile gelen Aydın Ceviz de ilçeyi, denizi ve sahilleriyle çok beğendiklerini söyledi.

TÜRKİYE'NİN MAVİ BAYRAKLI PLAJLARI (İL İL TAM LİSTE)

Tatilcilerin akın ettiği Kaputaş Plajı drone ile görüntülendi - 6
Tatilcilerin akın ettiği Kaputaş Plajı drone ile görüntülendi - 7
Tatilcilerin akın ettiği Kaputaş Plajı drone ile görüntülendi - 8
Tatilcilerin akın ettiği Kaputaş Plajı drone ile görüntülendi - 9
Tatilcilerin akın ettiği Kaputaş Plajı drone ile görüntülendi - 10
Tatilcilerin akın ettiği Kaputaş Plajı drone ile görüntülendi - 11
Tatilcilerin akın ettiği Kaputaş Plajı drone ile görüntülendi - 12
Tatilcilerin akın ettiği Kaputaş Plajı drone ile görüntülendi - 13
Tatilcilerin akın ettiği Kaputaş Plajı drone ile görüntülendi - 14
Tatilcilerin akın ettiği Kaputaş Plajı drone ile görüntülendi - 15
Tatilcilerin akın ettiği Kaputaş Plajı drone ile görüntülendi - 16
Tatilcilerin akın ettiği Kaputaş Plajı drone ile görüntülendi - 17
Tatilcilerin akın ettiği Kaputaş Plajı drone ile görüntülendi - 18
Tatilcilerin akın ettiği Kaputaş Plajı drone ile görüntülendi - 19
Tatilcilerin akın ettiği Kaputaş Plajı drone ile görüntülendi - 20
Tatilcilerin akın ettiği Kaputaş Plajı drone ile görüntülendi - 21
Tatilcilerin akın ettiği Kaputaş Plajı drone ile görüntülendi - 22
Tatilcilerin akın ettiği Kaputaş Plajı drone ile görüntülendi - 23

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