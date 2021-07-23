Tatilcilerin akın ettiği Kaputaş Plajı drone ile görüntülendi

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ilçenin doğası, tarihi ve deniziyle yerli ve yabancı turistlerin odağında olduğunu söyledi.

İlçenin bayramda da tatil için tercih edilen önemli bir destinasyon olduğunu vurgulayan Ulutaş, "İlçe olarak 61 bin nüfusa sahibiz ama nüfusumuzun 5-6 katı yoğunluğa sahibiz" diye konuştu.