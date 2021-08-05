Tayland'da güneş kremi yasağı: Cezası 25 bin lira

Taylandlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, güneşten korunmak için kullanılan losyonlarda yaygın olarak bulunan 4 kimyasal bileşenin mercan larvalarına zarar verdiği belirtilerek, mercan üremesini engellediği ve resif ağarmasına neden olduğu bildirildi.

Açıklamada, içeriğinde oksibenzon, oktinoksat, 4-methylbenzylidene camphor veya bütilparaben bulunan kremlerin kullanımının yasaklandığı ifade edildi.