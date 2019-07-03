Tek karede dört mevsim
ntv.com.tr
Doğanın olağanüstü değişim yeteneği, canlı olduğunu ve her zaman şaşırtmaya hazır olduğunu gösteriyor. Her mevsim canlı renklerle ve büyüleyici atmosferlerle boyanıyor. BudgetDirect fotoğrafçıları, dört mevsimi tek bir kareye sığdırmayı başardı. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış fotoğrafları, tek karede inanılmaz bir kontrast etkisi yarattı. Fotoğrafçılar, dördü bir arada kareleri oluşturmak için, önce belirlenen bir mekanda dört mevsim boyunca fotoğraf çekti, daha sonra da manzaraya uygun şekilde bu fotoğrafları mevsimsel karakterlerini koruyarak bir araya getirdi. İşte dünyanın farklı yerlerinden dört mevsim kareler...
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11- Bethesda Terası, New York - ABD
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22- Shaman Rock, Olkhon Adası - Rusya
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3- Elqui Vadisi Üzüm Bağları - Şili
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44- King's College Chapel, Aberdeen Üniversitesi - İskoçya
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55- Nymphenburg Sarayı, Münih - Almanya
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6- Roma Amfitiyatrosu, Plovdiv - Bulgaristan
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77- Warning Dağı Milli Parkı, Yeni Güney Galler - Avustralya
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8- Vittala Tapınağı'ndaki taştan taht, Karnataka - Hindistan
Kaynak: Boredpanda