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Tek karede dört mevsim

ntv.com.tr

Doğanın olağanüstü değişim yeteneği, canlı olduğunu ve her zaman şaşırtmaya hazır olduğunu gösteriyor. Her mevsim canlı renklerle ve büyüleyici atmosferlerle boyanıyor. BudgetDirect fotoğrafçıları, dört mevsimi tek bir kareye sığdırmayı başardı. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış fotoğrafları, tek karede inanılmaz bir kontrast etkisi yarattı. Fotoğrafçılar, dördü bir arada kareleri oluşturmak için, önce belirlenen bir mekanda dört mevsim boyunca fotoğraf çekti, daha sonra da manzaraya uygun şekilde bu fotoğrafları mevsimsel karakterlerini koruyarak bir araya getirdi. İşte dünyanın farklı yerlerinden dört mevsim kareler...

  • 1

    dört mevsim fotoğraflar, dört mevsim tek fotoğraf
    1- Bethesda Terası, New York - ABD
  • 2

    dört mevsim fotoğraflar, dört mevsim tek fotoğraf
    2- Shaman Rock, Olkhon Adası - Rusya
  • 3

    dört mevsim fotoğraflar, dört mevsim tek fotoğraf

    3- Elqui Vadisi Üzüm Bağları - Şili

  • 4

    dört mevsim fotoğraflar, dört mevsim tek fotoğraf
    4- King's College Chapel, Aberdeen Üniversitesi - İskoçya
  • 5

    dört mevsim fotoğraflar, dört mevsim tek fotoğraf
    5- Nymphenburg Sarayı, Münih - Almanya
  • 6

    dört mevsim fotoğraflar, dört mevsim tek fotoğraf

    6- Roma Amfitiyatrosu, Plovdiv - Bulgaristan

  • 7

    dört mevsim fotoğraflar, dört mevsim tek fotoğraf
    7- Warning Dağı Milli Parkı, Yeni Güney Galler - Avustralya
  • 8

    dört mevsim fotoğraflar, dört mevsim tek fotoğraf

    8- Vittala Tapınağı'ndaki taştan taht, Karnataka - Hindistan

    Kaynak: Boredpanda

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