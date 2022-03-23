Tekirdağ’da deniz 15 metre çekildi: Kral yolu ortaya çıktı

Şafak, "Dün daha çok çekilmeler vardı. Bugün dalgalardan dolayı biraz çoğalmış. Burası bildiğiniz boydan boya kum. Bu kral yolları hepsi tamamen ortada oluyor. Ama güzel ve hoş bir görüntüde oluyor yani. Dalga olmadığı zaman daha çok oluyor” dedi.