Terapi arayanlar Tuz Dağı'ndaki mağaralara koşuyor

Mağaraya daha önce gelenlerin de sağlık için faydasını gördüklerini aktardıklarını ifade ederek, "2022'nin yaz döneminde burada çok daha farklı bir mağara konsepti olacak. Mağara içerisinde sosyal alanları biraz daha genişletmek istiyoruz, terapi odalarımızı daha müreffeh bir hale getireceğiz. İçeride kafeterya hizmeti, sosyal alanlar ile çocuk oyun parklarının yanı sıra bir de konferans salonu olacak. Burası güzel bir etkinlik merkezi olarak kullanılacak" dedi.