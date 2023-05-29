Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler", FPV drone ile görüntülendi
İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan Topkapı Sarayı, İstanbul'da gezilecek yerler denilince ilk akla yerlerden birisidir. Hem yerli hem yabancı turistler tarafından sık sık ziyaret edilen saray İstanbul'un sembollerinden birisidir. Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler" ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl resmi ikametgahı ve idare merkezi olarak kullandığı Topkapı Sarayı FPV drone ile görüntülendi.
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