Toroslarda doğa harikası iki güzellik: Uçarsu ve Yeşilgöl

Adını suyunun renginden alan Yeşilgöl'e kara yolu ulaşımı bulunmuyor. Göle ulaşmak için yaklaşık 100 metre yürümek gerekiyor. Bu nedenle yoğun bir ziyaretçi trafiği olmayan gölü sadece yaya olarak gelenler ve bölgeyi tanıyanlar geziyor.

Yeşilgöl'den aşağı doğru akan sular, bir süre sonra yeryüzüne çıkıyor. Çıktığı noktadan borulara alınarak, Kaş, Elmalı ve Demre'nin bazı mahallelerinde içme suyu ihtiyacını karşılayan suyun bir bölümü de Gömbe ve Elmalı ovalarındaki meyve bahçelerine hayat veriyor.