Toroslar'ın incisi Dipsiz Göl doğaseverlerin gözdesi

Kara, şunları kaydetti:

"Burada havalar çok serin, piknik yapıyoruz, balık tutuyoruz. Burayı herkese tavsiye ederim. Dipsiz Göl'e hafta sonları özellikle Antalya, Manavgat, Akseki ile Konya'nın Bozkır, Seydişehir ilçelerinden çok ziyarete gelenler oluyor. Bizim geldiğimiz bu yayla atalarımızdan kalmadır. Her yaz mayıs ve haziran aylarında buraya gelip, kasım ayına kadar yaylada kalıyoruz. Burada sebze ve meyve ekiyoruz. Millet denize girerken biz yaylada serinleyip, yüzmek için göle giriyoruz"