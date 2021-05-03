Trabzon'da doğa harikası Sera Gölü artık kirlenmeyecek

Yeni proje hakkında açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız “Sera Gölü, Doğu Karadeniz turizmi için önemli bir uğrak noktası. Bu gölün temizlenmesi için zaman zaman talepler aldık ve bu talepleri yerine getirdik. Bu kapsamda, imzaladığımız Trabzon Akçaabat Yıldızlı Sera Deresi Islahı 2. Kısım İkmali işinin sözleşmesi ile yukarı havzadan Sera Gölü’ne gelen ve gölün kirlenmesine neden olan malzemeleri önlemeyi hedeflemekteyiz. İri malzemeleri tersip bentleri ile önleyebiliyoruz ama küçük malzemeyi de önlemek için bir çökeltim havuzu yapacağız. Böylelikle tersip bentlerinin tutamadığı malzemeyi de tutmuş olacağız” dedi.