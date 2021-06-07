Trabzon'da 'yeraltındaki saklı cennet' Çal Mağarası

Zorluoğlu, Çal Mağarası'nın sadece Trabzon ve Türkiye için değil dünya için de çok önemli bir miras olduğunu vurgulayarak, "Yeni turizm sezonunun açılmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerimizin mağaramızı görmek için yoğun ilgi göstereceklerini düşünüyoruz. Koronavirüs salgını dolayısıyla tüm tedbirlerimizi aldık. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için hazırız. Hem bulunduğu konum itibarıyla hem de özellikleriyle mağara, ziyaretçilerine doyumsuz anlar sunacaktır" diye konuştu.