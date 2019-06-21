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Trakya'da 'sarı gelin'in uyanışı görenleri büyülüyor

Anadolu Ajansı

Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, "Sarı gelin" olarak adlandırılan ayçiçeği tohumlarının çiçek açmasıyla tarlalar sarıya bürünmeye başladı.

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    sarı gelin, ayçiçeği tarlaları, trakya ayçiçeği
    Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, "Sarı gelin" olarak adlandırılan ayçiçeği tohumlarının çiçek açmasıyla tarlalar sarıya bürünmeye başladı.
  • 2

    sarı gelin, ayçiçeği tarlaları, trakya ayçiçeği
    Yıldız Dağları'nın, eteklerinde erken ekilen ayçiçeğinin bir kısmının çiçek açmasıyla tarlalar sarıya bürünürken, geç ekilenler ise yeşilin tonlarıyla boy atmaya devam ediyor.
  • 3

    sarı gelin, ayçiçeği tarlaları, trakya ayçiçeği

    Sarının farklı tonları ve şeklinin güzelliğiyle ilgiyi üzerine toplayan ayçiçeği tarlaları, özellikle gün doğumu ve gün batımında ayrı bir güzellik sunuyor.

  • 4

    sarı gelin, ayçiçeği tarlaları, trakya ayçiçeği

    Güne adeta "merhaba" diyen ayçiçeği, polen toplayan arılar ve kelebeklerle güzelliğine güzellik katıyor.

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    sarı gelin, ayçiçeği tarlaları, trakya ayçiçeği

    Ayçiçeği tarlalarının yavaş yavaş sarının tonlarıyla renklenmeye başladığını ifade eden Şaylan, dağlar ile adeta bütünleşen ayçiçeği tarlalarının eşsiz bir güzellik sunduğunu aktardı.

  • 6

    sarı gelin, ayçiçeği tarlaları, trakya ayçiçeği
  • 7

    sarı gelin, ayçiçeği tarlaları, trakya ayçiçeği
  • 8

    sarı gelin, ayçiçeği tarlaları, trakya ayçiçeği
  • 9

    sarı gelin, ayçiçeği tarlaları, trakya ayçiçeği
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    sarı gelin, ayçiçeği tarlaları, trakya ayçiçeği
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