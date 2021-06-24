'Trakya'nın incisi' Kıyıköy ziyaretçilerini cezbediyor

"KIYIKÖY'ÜN EŞSİZ GÜZELLİKLERİ GÖRÜLMEYE DEĞER"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, çok zengin bir doğası olan Kıyıköy'ün her mevsim ayrı bir güzellikte olduğunu belirtti.

Beldeyi "keşfedilmeye değer bir turizm noktası" olarak betimleyen Şen, "Keşfedilmeyi bekleyen Kıyıköy, çok güzel değerleri, tarihi ve doğası ile eşsiz bir güzellik sunuyor. Kıyıköy'ün eşsiz güzellikleri görülmeye değer. Bir taraftan deniz ve orman, diğer taraftan tarihi zenginliklerinin birleşmesi ile ziyaretçilerine keyifli bir zaman geçirecek imkan sağlıyor. Bu nedenle turistlerin Kırklareli'ni tercih etmesinde fayda olacağına inanıyorum" diye konuştu.