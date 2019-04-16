Trendeki gizemi çözebilir misiniz?

Bu yepyeni deneyim, 1920’lerde geçen bir cinayet öyküsünü üç buçuk saatlik tren yolculuğuyla birleştiriyor. Bu tarihi trenin yolcuları bir yandan lüks restoranda Executive Şef Donald Young’un özel hazırladığı üç aşamalı gurme menünün keyfini çıkarırken diğer yandan trendeki ‘katilin’ kim olduğunu bulmaya çalışıyor. Süre dolmadan, yani katil trenden kaçmadan önce, bilgiler toplamaya ve teatral bir performansla verilen ipuçlarını hep birlikte çözmeye çalışan yolcular, kendilerini kıskanç aşıkların, düşman mafya üyelerinin ve gizli polislerin ortasında, gizemli bir durumun kalbinde buluyor.