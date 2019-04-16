Trendeki gizemi çözebilir misiniz?
Agatha Christie romanlarını, tren yolculuklarını ve şarap tatmayı seviyorsanız bu yolculuk tam size göre!
-
1
Dedektiflik yeteneklerinize güveniyor musunuz? Eğer cevabınız ‘evet’ ise Kaliforniya’nın leziz şarapların üretildiği yemyeşil bağlarıyla ünlü Napa Vadisi’ndeki bu özel yolculuk ilginizi çekecek. Napa Vadisi’ni gezmenin en lüks ve ayrıcalıklı yöntemlerinden biri olan Napa Valley Wine Train’in yeni turu bir şarap tutkunları ile polisiye roman meraklılarını buluşturuyor.
-
2
Kendinizi Agatha Christie’nin ‘Doğu Ekspresi’nde Cinayet’ romanının tam ortasına düşmüş gibi hissedeceksiniz. Ancak bu kez yolculuğunuz Avrupa’dan İstanbul’a değil, Napa Vadisi’nin bağları boyunca gerçekleşecek.
-
3
Bu yepyeni deneyim, 1920’lerde geçen bir cinayet öyküsünü üç buçuk saatlik tren yolculuğuyla birleştiriyor. Bu tarihi trenin yolcuları bir yandan lüks restoranda Executive Şef Donald Young’un özel hazırladığı üç aşamalı gurme menünün keyfini çıkarırken diğer yandan trendeki ‘katilin’ kim olduğunu bulmaya çalışıyor. Süre dolmadan, yani katil trenden kaçmadan önce, bilgiler toplamaya ve teatral bir performansla verilen ipuçlarını hep birlikte çözmeye çalışan yolcular, kendilerini kıskanç aşıkların, düşman mafya üyelerinin ve gizli polislerin ortasında, gizemli bir durumun kalbinde buluyor.
-
4
Bu özel yolculuk için 1920’lerin gizli bir barına dönüştürülen restoranda, yolcular da dönemin stilinde, ‘flapper’ elbiseler, ince çizgili takımlar ve fedora şapkalar giyerek, oyunun atmosferine her anlamda dahil oluyor.
-
5
Napa Valley Wine Train’in lüks deneyimlerine, gurme lezzetlerine ve elbette vadide üretilen nefis şaraplara bir gizem boyutu katan bu özel turla zihninizi çalıştıracak ve hem Napa Vadisi’nde hem de zamanda bir yolculuğa çıkmış olacaksınız.
-
6