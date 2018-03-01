Trenle devr-i alem (En güzel tren rotaları)

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Giderek ucuzlayan fiyatları ve varılacak noktaya bizi en hızlı götüren tek ulaşım aracı olması sebebiyle, seyahatlerde öncelikli tercihimiz artık uçaklar. Oysa dünyanın pekçok yerinde trenle gerçekleştirilebilecek muhteşem seyahat seçenekleri bulunuyor. Dahası günümüz trenleri de eskiye nazaran hem çok daha hızlı hem de konforlu. Üstelik verdiği güven ve huzur hissi, rahatlığı, görüntüsü, garları ve belki de en önemlisi o ritmik melodisiyle tren yolculuğu her zaman ayrı bir keyif.