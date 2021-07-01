Tunceli'de 3 bin 500 rakımlı 'Elmalı Yaylası' doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor

"BURANIN HAVASI, SUYU VE TOPRAĞI ÇOK GÜZEL"

Ziyaretçilerden Beşir Ercan, yaz aylarında Elmalı Yaylası'nın doğası ve serin havasıyla ilgi çektiğini söyledi.

Çocukluğunun Elmalı Yaylası'nda geçtiğini ifade eden Ercan, "Biz hayvanlarımızla Elazığ'ın Karakoçan ilçesinden buradaki Bağırpaşa Dağı'na yaylaya geliyorduk. 1974 yılında ben burada kuzu çobanlığı yapıyordum. Buranın havası, suyu ve toprağı çok güzel. Yaylanın havası serin olduğu için uykusu da çok güzel oluyor. Herkesin gelip bu yaylanın güzelliklerini görmesini isterim" dedi.