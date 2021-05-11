Tunceli'de dağların arasındaki saklı cennet: Çırtan Şelalesi

Yaklaşık 3 bin rakımlı sarp dağların arasında bulunan ve Kocakoç köyünden başlayarak Pülümür ilçesine kadar uzanan vadide, ilkbaharın gelişiyle doğal güzellikler, seyri doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Meşe ve ardıç ağaçlarıyla kaplı olan, yaban keçisi, boz ayı, kurt, vaşak, kirpi gibi canlıların yaşam sürdüğü vadide yer alan Çırtan Şelalesi'nin karların erimesiyle ve yağmur sularıyla debisi yükseldi.