Tunceli'de göz kamaştıran 'Melekler Gölü' keşfedilmeyi bekliyor

Yazın yeşilin tonlarına bürünen, kışın da tamamen buz tutan göl, kurbağa, kaplumbağa, ördek ve yılan gibi birçok canlı türüne yaşam alanı sağlıyor.

Yer altı su kaynaklarıyla beslenen göl, Munzur Çayı'nın debisine göre azalma ya da yükseliş gösteriyor.

İlçede sadece kendi köylerinde göl bulunduğunu ifade eden Çolak, şöyle konuştu:

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"Bu gölde kuş türleri, kurbağalar, sazan balıkları yuva yapıyor. Ağaçların gölgesi suya yansıdığı zaman muhteşem görüntüler ortaya çıkıyor. Bu gölün suyunun Munzur Çayı ile bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilkbahar aylarında sular çoğaldığı zaman bu göl çoğalıyor, sonbaharda da azalıyor. Bu göl henüz keşfedilmedi, buraya sadece bizim köylüler inanç amaçlı geliyor"