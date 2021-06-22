Tunceli'de tarihin doğayla bütünleştiği yer: Rabat Vadisi

RABAT VADİSİ ÇEŞİTLİ UYGARLIKLARDAN İZLER TAŞIYOR

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, Tunceli'nin en çok bilinen yönünün doğası olduğunu söyledi.

Kentin doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi mekanlarıyla da öne çıktığını ifade eden Ulaşoğlu, "Bizim alanda yapmış olduğumuz çalışmalarda tarihin çok değişik dönemlerine ait uygarlıkların izine rastladık ve bu dönemlere ait bulgularımız ile tarihi varlıklarımız bulunuyor. Tarihi ve tescilli Rabat Vadisi'nde köprümüz ve Urartular döneminden dağ oyularak yapılan kalemiz mevcut. Urartular, kalelerini dağları oyarak yapardı, burada da böyle bir kale mevcut" dedi.