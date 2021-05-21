Tunceli'deki Martı Adası binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor

"KUŞLARIN KONAKLAMA YERLERİ"

Bölge halkından Serhat Yıldız, martıların her mevsim bu adada olduğunu belirterek, "Şu anda bulunduğumuz adanın en büyük özelliği, martı ve balıkçıllara ev sahipliği yapması. Martılar ile balıkçıl kuşlar, kuluçka ve yumurtlama dönemini yılda iki kez burada gerçekleştiriyor. Burada gerçekleştirmelerinin sebebi, insan elinin değmemesidir. Su ne kadar yükselirse yükselsin ada su altında kalmıyor. Bu konum itibariyle gezilecek ve görülmesi gereken yerler arasında. Feribot geçişlerinde simit ve bisküvi attığımız o martılar, aslında yuva olarak burada konuşlanıyor. Sadece besin kaynaklarını su üzerinde ve feribot güzergahında sağlıyorlar. Ama genelde konaklama yerleri burasıdır. Yaz, kış buradalar. Burada binlerce martı var. Bu nedenle buraya Tunceli’nin kuş cenneti diyebiliriz. Şu an yumurtlama dönemi. Adaya adım attığınız taktirde, ya sağınızda, solunuzda mutlaka yumurtaya ve yavru martıya denk geliyorsunuz. Bu da adanın ne kadar yüksek oranda martı tarafından kullanıldığını gösteriyor" diye konuştu.