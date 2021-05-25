Tunceli'nin buzul gölleri eşsiz güzellikleriyle doğa tutkunlarını cezbediyor

"BUZUL GÖLLERİ HALEN KIŞTAN İZLER TAŞIYOR"

Yeşilin tonlarına bürünen dağların ve ovaların etkileyici manzaralar oluşturduğunu belirten Kayaoğlu, şöyle konuştu:

"Ovacık'ta Munzur Gözeleri, Kırkmerdiven Şelaleleri, Munzur ve Mercan dağları var. Bu doğa harikası yerlere genelde haftanın belirli günleri geliş şansımız oluyor. Mercan Dağları'nın güzelliklerini görmeye ve gezmeye geldik. Buradaki buzul gölleri halen kıştan izler taşıyor, karlar var ve buz gibi suları var. Onları görmeye ve onların tadını, zevkini çıkarmaya geldik"