"Turist değil gezgin olun" (Gezginlere ilham verecek Anthony Bourdain sözleri)

1 Seyahat, gastronomi ve en çok da keşfetmek gibi konularda tüm dünyaya ilham kaynağı olan Bourdain'in Emmy ödüllü televizyon programları No Reservations ve Parts Unknown'dan derlediğimiz ders niteliğinde sözleri...

2 Seyahat hayatınızı değiştirir Bu dünyada ve hayatta hareket ettiğiniz sürece küçük de olsa bir şeyleri değiştirirsiniz. Geride iz bırakırsınız. Karşılık olarak da yaşam ve seyahat sizin üzerinizde izler bırakır. Çoğu zaman bu izler vücudunuzda ya da kalbinizdedir ve güzellerdir. Ama çoğunlukla acıtırlar.

3 Eğer 22 yaşındaysanız, fiziksel olarak da fitseniz ve öğrenmeye açsanız, sizi yapabildiğiniz kadar uzun bir yolculuk yapmaya teşvik ediyorum Kalacak yeriniz yoksa bile yerde yatın. Diğer insanların nasıl yaşadığını ve neler yediğini öğrenin. Her nereye giderseniz gidin onlardan bir şeyler öğrenin.

4 İnsanlar, yaşadıkları şehir hakkında heykel ve müzelerden çok daha fazla ipucu verirler Anthony Bourdain'e göre müzeler ve heykeller bulundukları şehrin vitrinine ya da kartvizitine benzetilebilir. Ancak o şehrin derinliklerine indiğinizde şehrin gerçek renklerini ve karakterini ancak o şehirde yaşayan lokal insanlarla vakit geçirdiğinizde anlayabilirsiniz. Hele de o insanların elinden yemek yemek ve onlarla aynı masaya oturmak, bir kenti tanımak adına yapabileceğiniz en iyi şeylerdendir.

5 Bütünlük her şeydir Sıkça seyahat eden pek çok gezgin, blogger ve turist genelde gezdikleri yerlerin pozitif yanlarına odaklanıyorlar. Ancak seyahat ettiğiniz bir şehrin sadece ışıldayan ve sizi rahatsız etmeyen kısımlarına odaklanırsanız, seyahat etmek yerine ancak hiçbir gerçeklik duygusu içermeyen donuk kartpostallar resmedersiniz. Bu yüzden turist olmak yerine gezgin gibi davranmayı tercih edin.

6 Yavaşladığınızda, hızlı olduğunuz zamana kıyasla çok daha fazla şey öğrenebilirsiniz Modern insanın en büyük yanılgısı hep daha hızlı davranması gerektiğine aksi halde her şeyi kaçıracağına inanmasıdır. Ancak işin aslı hiç de öyle değildir. Çünkü seyahatlerde ve hayatta daha telaşsız ve yavaş davranmak, hızlıyken asla fark edemeyeceğiniz muhteşem detayları ayaklarınızın önüne bırakıverir. Örneğin hayatınızda ilk defa deneyeceğiniz bir yerel yemeği yemeden önce birkaç dakika boyunca sabırla koklamak ya da o şehrin pazarında ağır ağır gezmek sizi bambaşka deneyimlere taşıyabilir.

7 En iyi deneyimler ancak onlara açık olduğunuzda yaşanabilir Seyahat ederken lükse gömülmek ve konfor alanınızın sınırlarını güçlendirmek her zaman mümkündür. Ancak bunu yaparsanız daha önce hiç yaşamadığınız ve belki de yaşayamayacağınız eşsiz deneyimlerden mahrum kalmış olursunuz. Bu yüzden seyahat ederken yanınıza asla almamanız gereken şeyin ön yargılarınız olduğunu hiçbir zaman unutmayın.

8 Her seyahatten sonra büyük resmi görmeye çalışın No Reservations'un her bölümünden sonra gittiği yer ve tanıştığı insanlarla ilgili izlenimlerini genel olarak izleyiciyle paylaşan Bourdain'e göre bu durum değerlendirmesini yapmak çok ama çok önemli. Çünkü her seyahatin ayrı bir ruhu var ve bu ruh ancak durup onun üzerinde düşündüğümüz zaman sahip olduğumuz ruhla bütünleşebiliyor. Bu yüzden her seyahatinizden sonra mutlaka “Ben bu seyahatten neler öğrendim?” diye düşünün ve hatta mümkünse bu konuda bir şeyler yazın. Her seyahatinizden sonra bu değerlendirmeyi yapmak zaman içinde seyahate bakış açınızı tümden değiştirerek seyahatlerinizin her anını daha dolu geçirmenizi sağlar.

9 "Yeni şeyler denemezsek, sorular sormazsak durağan, kendini tekrarlayan ve can çekişen insanlar oluruz"

10 "Gece dışarı çıkarken neler yaşayacağını ince ince planlamak, Paris’e gidip de sadece Eyfel’i ve Louvre Müzesi’ni görüp döneceğini bilmeye benzer"

11 "Eğer ateşli bir şekilde savunucusu olduğum bir şey varsa o da hareket etmektir. Bir nehrin ya da okyanusun dalgalarına teslim olmamak, başkasının ayakkabılarıyla yürümek ya da hiç tanımadığın birinin yemeklerini yemek her zaman ufuk açar"

12 "Asla bir ajandam olmadı. Bunun yerine her saniye değişen bir bakış açısı edinmeyi tercih ettim"

13 "Bir kişiye kahvaltı hazırlamaktan daha iyi ne yapabilirsiniz ki?"

14 "Omlet yapma şekliniz kişiliğinizi ortaya koyar"

15 "Seyahat etmenin güzelliği, bilinmeyenin içinde debelenmenin verdiği o muazzam histedir"

16 "Bir toplumu oluşturan yemeklerdir. Bana göre, yemekler keyifli, ilginç ve çekici birçok şekilde toplumun ham maddesini oluşturur"

17 "Vücudunuz bir tapınak değil bir eğlence parkıdır. Onunla eğlenmeyi bilin ve sonuna kadar tadını çıkarın!"

18 "Eğer yeni şeyler denemekten ve hayatı sorgulamaktan vazgeçersek durağan, sıkıcı ve can çekişen insanlara dönüşürüz"