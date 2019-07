"Turist değil gezgin olun" (Gezginlere ilham verecek Anthony Bourdain sözleri)

No Reservations'un her bölümünden sonra gittiği yer ve tanıştığı insanlarla ilgili izlenimlerini genel olarak izleyiciyle paylaşan Bourdain'e göre bu durum değerlendirmesini yapmak çok ama çok önemli. Çünkü her seyahatin ayrı bir ruhu var ve bu ruh ancak durup onun üzerinde düşündüğümüz zaman sahip olduğumuz ruhla bütünleşebiliyor. Bu yüzden her seyahatinizden sonra mutlaka “Ben bu seyahatten neler öğrendim?” diye düşünün ve hatta mümkünse bu konuda bir şeyler yazın. Her seyahatinizden sonra bu değerlendirmeyi yapmak zaman içinde seyahate bakış açınızı tümden değiştirerek seyahatlerinizin her anını daha dolu geçirmenizi sağlar.