Turistler tarafından en çok tercih edilen 10 şehir
ntv.com.tr
Dünya genelinde turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirler, ABD merkezli Mastercard şirketinin araştırmasıyla belirlendi. Listede ilk 10’da Türkiye'den de 2 şehir yer aldı. İşte 2018'de turistler tarafından dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri...
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Mastercard'ın her yıl yayınladığı 'Dünya çapında gezilecek şehirler indeksi'ne göre, Tayland'ın başkenti Bangkok 2018'de 22.7 milyon yabancı turisti ağırlayarak 4 yıl üst üste en çok tercih edilen şehir oldu.
200 şehrin yer aldığı listede ilk 10'da Türkiye'den iki şehir bulunuyor.
İşte turistler tarafından en çok tercih edilen 10 şehir...
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EN ÇOK PARA DUBAİ'DE HARCANIYOR
Raporda en dikkat çekici bölümden biri ise turistlerin gittikleri bölgelerde harcadığı para miktarı. Dubai bu alanda zirvede. 15.9 milyon kişinin ziyaret ettiği Dubai'de geçtiğimiz yıl turistler günde ortalama 533 dolar harcama yaptı.
İlk 10'da yer alan ve turistlerin en az para harcadığı şehir ise günlük ortalama 44 dolar ile Antalya olurken, onu günlük ortalama 106 dolar harcamayla İstanbul takip etti.
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10- ANTALYA / TÜRKİYE
12.4 milyon turist
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9- TOKYO / JAPONYA12.9 milyon turist
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8- İSTANBUL / TÜRKİYE
13.4 milyon turist
2017’de 9. sırada yer alan İstanbul, 2018'de 13.4 milyon turist ağırlayarak 8. sıraya yükseldi.
Şirketin raporuna göre, Antalya ve İstanbul için turist sayısının 2019'un sonuna kadar yüzde 8 artması bekleniyor.
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7- NEW YORK / ABD13.6 milyon turist
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6- KUALA LUMPUR / MALEZYA13.7 milyon turist
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5- SİNGAPUR14.6 milyon turist
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4- DUBAİ / BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE)15.9 milyon turist
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3- LONDRA / İNGİLTERE19 milyon turist
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2- PARİS / FRANSA
19.1 milyon turist
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1- BANGKOK / TAYLAND22.7 milyon turist