NTV

Turistler tarafından en çok tercih edilen 10 şehir

ntv.com.tr

Dünya genelinde turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirler, ABD merkezli Mastercard şirketinin araştırmasıyla belirlendi. Listede ilk 10’da Türkiye'den de 2 şehir yer aldı. İşte 2018'de turistler tarafından dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri...

  • 1

    Mastercard'ın her yıl yayınladığı 'Dünya çapında gezilecek şehirler indeksi'ne göre, Tayland'ın başkenti Bangkok 2018'de 22.7 milyon yabancı turisti ağırlayarak 4 yıl üst üste en çok tercih edilen şehir oldu.

    200 şehrin yer aldığı listede ilk 10'da Türkiye'den iki şehir bulunuyor. 

    İşte turistler tarafından en çok tercih edilen 10 şehir...

  • 2

    EN ÇOK PARA DUBAİ'DE HARCANIYOR

    EN ÇOK PARA DUBAİ'DE HARCANIYOR

    Raporda en dikkat çekici bölümden biri ise turistlerin gittikleri bölgelerde harcadığı para miktarı. Dubai bu alanda zirvede. 15.9 milyon kişinin ziyaret ettiği Dubai'de geçtiğimiz yıl turistler günde ortalama 533 dolar harcama yaptı.

    İlk 10'da yer alan ve turistlerin en az para harcadığı şehir ise günlük ortalama 44 dolar ile Antalya olurken, onu günlük ortalama 106 dolar harcamayla İstanbul takip etti.

  • 3

    10- ANTALYA / TÜRKİYE

    10- ANTALYA / TÜRKİYE

    12.4 milyon turist

    TURİSTLERİN EN ÇOK HARCAMA YAPTIĞI ÜLKELER

  • 4

    9- TOKYO / JAPONYA

    9- TOKYO / JAPONYA
    12.9 milyon turist
  • 5

    8- İSTANBUL / TÜRKİYE

    8- İSTANBUL / TÜRKİYE

    13.4 milyon turist

    2017’de 9. sırada yer alan İstanbul, 2018'de 13.4 milyon turist ağırlayarak 8. sıraya yükseldi. 

    Şirketin raporuna göre, Antalya ve İstanbul için turist sayısının 2019'un sonuna kadar yüzde 8 artması bekleniyor.

  • 6

    7- NEW YORK / ABD

    7- NEW YORK / ABD
    13.6 milyon turist
  • 7

    6- KUALA LUMPUR / MALEZYA

    6- KUALA LUMPUR / MALEZYA
    13.7 milyon turist
  • 8

    5- SİNGAPUR

    5- SİNGAPUR
    14.6 milyon turist
  • 9

    4- DUBAİ / BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE)

    4- DUBAİ / BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE)
    15.9 milyon turist
  • 10

    3- LONDRA / İNGİLTERE

    3- LONDRA / İNGİLTERE
    19 milyon turist
  • 11

    2- PARİS / FRANSA

    2- PARİS / FRANSA

    19.1 milyon turist

  • 12

    1- BANGKOK / TAYLAND

    1- BANGKOK / TAYLAND
    22.7 milyon turist
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin