Mastercard'ın her yıl yayınladığı 'Dünya çapında gezilecek şehirler indeksi'ne göre, Tayland'ın başkenti Bangkok 2018'de 22.7 milyon yabancı turisti ağırlayarak 4 yıl üst üste en çok tercih edilen şehir oldu.

200 şehrin yer aldığı listede ilk 10'da Türkiye'den iki şehir bulunuyor.

İşte turistler tarafından en çok tercih edilen 10 şehir...