NTV

Turistlere köpüklü ve renkli eğlence

DHA

Antalya'nın Kemer ilçesinde yerli ve yabancı turistler önce renk partisinde, ardından köpük partisinde eğlendi.

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    Kemer ilçesinde oteller ve turistik işletmeler, yaptıkları aktivitelerle yerli ve yabancı turistleri eğlendirip serinletiyor.

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    Özellikle Rus ve Ukraynalı turistlerin bulunduğu ilçe merkezindeki bir otelde işletmeciler hem renk partisi hem de köpük partisini bir arada yaptı.

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    Ellerindeki rengarenk tozları havaya fırlatıp, renk cümbüşü arasında dans eden yerli ve yabancı turistler, partinin devamında ise bembeyaz köpük içerisinde eğlenceye devam ediyor.

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    Yaklaşık 2 saat süren havuz başındaki eğlence sırasında otelin animatörleri ise ellerindeki hortumlarla köpükten ve renk cümbüşünden kurtulmak isteyenleri buz gibi suyla serinleterek temizliyor.
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    Yerli ve yabancı turistler bu anları cep telefonlarıyla hem fotoğraf hem de video çekerek ölümsüzleştiriyor.
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    Go go dansçılarının şovları ise eğlencenin dozunu artırıyor.
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    Otelin Eğlence Müdürü Hamza Kubal, "Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi dolayısıyla özellikle Rus ve Ukraynalı turistlerimizi color (renk) partisi ve köpük partisiyle eğlendiriyoruz. Misafirlerimiz hem eğleniyor hem de serinliyor" dedi.

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