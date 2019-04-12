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Turistlerin en çok harcama yaptığı ülkeler (Türkiye de listede)

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Turistlerin hangi ülkede ne kadar harcama yaptığı belli olurken, yabancı turistlerin 2017 yılında Türkiye'de 22,5 milyon dolar harcama yaptığı görüldü.

  • 1

    turist harcamaları, turizm gelirleri, ülkelerin turizm gelirleri, turizm gelir istatistikleri

    Kanada merkezli Visual Capitalist şirketi, yabancı turistlerin en çok harcama yaptığı ülkeleri inceledi. 

    Araştırma verilerine göre yabancı turistlerin 2017 yılında Türkiye'de 22,5 milyar dolar harcama yaptığı görüldü.

    İşte turistlerin en çok harcama yaptığı ülkeler...

  • 2

    15- MEKSİKA

    turist harcamaları, turizm gelirleri, ülkelerin turizm gelirleri, turizm gelir istatistikleri
    39.3 milyon ziyaretçi - 21.3 milyar dolar
  • 3

    14- TÜRKİYE

    turist harcamaları, turizm gelirleri, ülkelerin turizm gelirleri, turizm gelir istatistikleri
    37.6 milyon ziyaretçi, 22.5 milyar dolar
  • 4

    13- HİNDİSTAN

    turist harcamaları, turizm gelirleri, ülkelerin turizm gelirleri, turizm gelir istatistikleri
    15.5 milyon ziyaretçi, 27.4 milyar dolar
  • 5

    12- ÇİN

    turist harcamaları, turizm gelirleri, ülkelerin turizm gelirleri, turizm gelir istatistikleri
    60.7 milyon ziyaretçi, 32.6 milyar dolar
  • 6

    11- HONG KONG (ÇİN)

    turist harcamaları, turizm gelirleri, ülkelerin turizm gelirleri, turizm gelir istatistikleri
    27.9 milyon ziyaretçi, 33.3 milyar dolar
  • 7

    10- JAPONYA

    turist harcamaları, turizm gelirleri, ülkelerin turizm gelirleri, turizm gelir istatistikleri
    28.7 milyon ziyaretçi, 34.1 milyar dolar
  • 8

    9- MAKAO (ÇİN)

    turist harcamaları, turizm gelirleri, ülkelerin turizm gelirleri, turizm gelir istatistikleri
    17.3 milyon ziyaretçi, 35.6 milyar dolar
  • 9

    8- ALMANYA

    turist harcamaları, turizm gelirleri, ülkelerin turizm gelirleri, turizm gelir istatistikleri
    37.5 milyon ziyaretçi, 39.8 milyar dolar
  • 10

    7- AVUSTRALYA

    turist harcamaları, turizm gelirleri, ülkelerin turizm gelirleri, turizm gelir istatistikleri
    8.9 milyon ziyaretçi, 41.7 milyar dolar
  • 11

    6- İTALYA

    turist harcamaları, turizm gelirleri, ülkelerin turizm gelirleri, turizm gelir istatistikleri
    58.3 milyon ziyaretçi, 44.2 milyar dolar
  • 12

    5- İNGİLTERE

    turist harcamaları, turizm gelirleri, ülkelerin turizm gelirleri, turizm gelir istatistikleri
    37.6 milyon ziyaretçi, 51.2 milyar dolar
  • 13

    4- TAYLAND

    turist harcamaları, turizm gelirleri, ülkelerin turizm gelirleri, turizm gelir istatistikleri
    35.4 milyon ziyaretçi, 57.5 milyar dolar
  • 14

    3- FRANSA

    turist harcamaları, turizm gelirleri, ülkelerin turizm gelirleri, turizm gelir istatistikleri
    86.9 milyon ziyaretçi, 60.7 milyar dolar
  • 15

    2- İSPANYA

    turist harcamaları, turizm gelirleri, ülkelerin turizm gelirleri, turizm gelir istatistikleri
    81.8 milyon ziyaretçi, 68 milyar dolar
  • 16

    1- ABD

    turist harcamaları, turizm gelirleri, ülkelerin turizm gelirleri, turizm gelir istatistikleri
    74.7 milyon ziyaretçi, 210.7 milyar dolar
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