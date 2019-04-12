Turistlerin en çok harcama yaptığı ülkeler (Türkiye de listede)
ntv.com.tr
Turistlerin hangi ülkede ne kadar harcama yaptığı belli olurken, yabancı turistlerin 2017 yılında Türkiye'de 22,5 milyon dolar harcama yaptığı görüldü.
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Kanada merkezli Visual Capitalist şirketi, yabancı turistlerin en çok harcama yaptığı ülkeleri inceledi.
Araştırma verilerine göre yabancı turistlerin 2017 yılında Türkiye'de 22,5 milyar dolar harcama yaptığı görüldü.
İşte turistlerin en çok harcama yaptığı ülkeler...
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15- MEKSİKA39.3 milyon ziyaretçi - 21.3 milyar dolar
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14- TÜRKİYE37.6 milyon ziyaretçi, 22.5 milyar dolar
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13- HİNDİSTAN15.5 milyon ziyaretçi, 27.4 milyar dolar
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12- ÇİN60.7 milyon ziyaretçi, 32.6 milyar dolar
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11- HONG KONG (ÇİN)27.9 milyon ziyaretçi, 33.3 milyar dolar
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10- JAPONYA28.7 milyon ziyaretçi, 34.1 milyar dolar
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9- MAKAO (ÇİN)17.3 milyon ziyaretçi, 35.6 milyar dolar
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8- ALMANYA37.5 milyon ziyaretçi, 39.8 milyar dolar
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7- AVUSTRALYA8.9 milyon ziyaretçi, 41.7 milyar dolar
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6- İTALYA58.3 milyon ziyaretçi, 44.2 milyar dolar
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5- İNGİLTERE37.6 milyon ziyaretçi, 51.2 milyar dolar
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4- TAYLAND35.4 milyon ziyaretçi, 57.5 milyar dolar
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3- FRANSA86.9 milyon ziyaretçi, 60.7 milyar dolar
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2- İSPANYA81.8 milyon ziyaretçi, 68 milyar dolar
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1- ABD74.7 milyon ziyaretçi, 210.7 milyar dolar