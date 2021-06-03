Turizmin yeni gözdesi: Kuzeydoğu'nun saklı cennetleri

Bölgeyi tanıtmayı, kültür ve turizm değerlerini arttırmayı hedeflediklerini ifade eden Esatoğlu, şöyle konuştu:

"Acente yetkilileri burada ne tür faaliyetlerin yapılabileceğini, bunları en iyi kendileri deneyimleyip, müşterilerine aktaracak. Biz de bu amaçla bölgemizdeki turizm destinasyonlarını birbiriyle bağlantılı bir şekilde tur paketi halinde satmaları için kendilerini buraya davet ettik. Kendileri burada destinasyonlarımızda yapılabilecek özellikle de ekoturizm anlamında yapılabilecek şeyleri deneyimleyecekler ve bunları müşterilerine aktararak bölgemize gelmelerini sağlayacaklar"