Türk gezgin Berkan Bilgiç bileklik satarak 40 ülke gezdi

Gerçek hayatın ve iyi insanların sokaklarda olduğunu söyleyen Bilgiç, “Gittiğim ülkelerde hiçbir zaman para harcayarak konaklama yapmadım. Camilerde ve sahillerde duş alarak uyuduğum oldu. Bazen evsiz insanlarla sokaklarda yattım, bazen de insanların evlerine misafir oldum. Dünya turunda insanların evlerine misafir etmesi, sofralarına davet etmesi ve otostop çektiğim zaman arabalarıyla gideceğim yerlere bırakmaları paylaşarak hayatın daha da güzelleşeceğine olan inancımı daha da artırdı" dedi.