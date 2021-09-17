Türk gezgin Berkan Bilgiç bileklik satarak 40 ülke gezdi

26 yaşındaki Berkan Bilgiç, kendi yaptığı bileklik, kolye ve küpeleri sokaklarda satarak dünyayı dolaşıyor.

İHA - ntv.com.tr 17.09.2021 - 13:10

Türk gezgin Berkan Bilgiç bileklik satarak 40 ülke gezdi - 1

İstanbul'da bir mağazada satış elemanı şefi olarak çalışan Berkan Bilgiç, 4 yıl önce dünyayı dolaşmak için işinden istifa etti. 

Türk gezgin Berkan Bilgiç bileklik satarak 40 ülke gezdi - 2

4 yıldır dünyayı dolaşan Bilgiç, bileklik satarak şu ana kadar 40 ülke dolaştı. Kendi yaptığı boncuklu bileklikleri satan Bilgiç, kazandığı parayı da başka ülkelere gidebilmek için harcıyor.

Türk gezgin Berkan Bilgiç bileklik satarak 40 ülke gezdi - 3

Gerçek hayatın ve iyi insanların sokaklarda olduğunu söyleyen Bilgiç, “Gittiğim ülkelerde hiçbir zaman para harcayarak konaklama yapmadım. Camilerde ve sahillerde duş alarak uyuduğum oldu. Bazen evsiz insanlarla sokaklarda yattım, bazen de insanların evlerine misafir oldum. Dünya turunda insanların evlerine misafir etmesi, sofralarına davet etmesi ve otostop çektiğim zaman arabalarıyla gideceğim yerlere bırakmaları paylaşarak hayatın daha da güzelleşeceğine olan inancımı daha da artırdı" dedi.

Türk gezgin Berkan Bilgiç bileklik satarak 40 ülke gezdi - 4

4 yılda 40 ülke dolaşan Bilgiç,  yeni macerasına, otostop çekerek başladı ve Türkiye’de 53 şehri gezdikten sonra, tekrar otostop yoluyla Şırnak Habur Sınır Kapısı'ndan Irak’a geçti.

Türk gezgin Berkan Bilgiç bileklik satarak 40 ülke gezdi - 5

Şırnak Gabar Dağı'ndaki Yukarı Dera Manastırı'nı gezen Berkay Bilgiç, “4 senedir otostop ile dünyayı geziyorum. Şu anda ise İstanbul’dan başlamış olduğum yolculukta Şırnak’ın Cizre ilçesindeyim. Cizre’nin bu güzel dağlarında trekking yürüyüşleri gerçekleştiriyorum. 40’a yakın ülkeyi ziyaret ettim. Fakat Şırnak Gabar Dağları sanki yabancı bir ülkede özenilesi bir fotoğrafı görmüş gibi" dedi.

Türk gezgin Berkan Bilgiç bileklik satarak 40 ülke gezdi - 6
Gabar Dağları için İsviçre'deki Heidi köyleri kadar güzel bir yer benzetmesinde bulunan Bilgiç, "Buranın turizme açılmasını durumunda çok güzel olur. Türkiye’deki tüm doğa severleri, trekking yürüyüşçülerini geçekten buraya bekleriz. 40 ülkeyi otostop ile ve gittiğim köylerde çalışarak gezdim. Çektiğim doğa manzarası fotoğraflarını sattım. Yaptığım bileklikleri, küpeleri ve kolyeleri sokaklarda insanlara hikayemi anlatarak sattım. Bu sayede İspanyolca ve İngilizce öğrendim. Bu şekilde seyahat etmeye devam ediyorum. Şimdi ise önümde Ortadoğu rotası var” diye konuştu.
Türk gezgin Berkan Bilgiç bileklik satarak 40 ülke gezdi - 7
İşte Türk gezginin dünya turu macerasından fotoğraflar...
Türk gezgin Berkan Bilgiç bileklik satarak 40 ülke gezdi - 8
Türk gezgin Berkan Bilgiç bileklik satarak 40 ülke gezdi - 9
Türk gezgin Berkan Bilgiç bileklik satarak 40 ülke gezdi - 10
Türk gezgin Berkan Bilgiç bileklik satarak 40 ülke gezdi - 11
Türk gezgin Berkan Bilgiç bileklik satarak 40 ülke gezdi - 12
Türk gezgin Berkan Bilgiç bileklik satarak 40 ülke gezdi - 13
Türk gezgin Berkan Bilgiç bileklik satarak 40 ülke gezdi - 14
Türk gezgin Berkan Bilgiç bileklik satarak 40 ülke gezdi - 15
Türk gezgin Berkan Bilgiç bileklik satarak 40 ülke gezdi - 16
Türk gezgin Berkan Bilgiç bileklik satarak 40 ülke gezdi - 17
Türk gezgin Berkan Bilgiç bileklik satarak 40 ülke gezdi - 18
Türk gezgin Berkan Bilgiç bileklik satarak 40 ülke gezdi - 19
Türk gezgin Berkan Bilgiç bileklik satarak 40 ülke gezdi - 20
Türk gezgin Berkan Bilgiç bileklik satarak 40 ülke gezdi - 21

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