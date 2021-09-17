Türk gezgin Berkan Bilgiç bileklik satarak 40 ülke gezdi

İHA - ntv.com.tr 17.09.2021 - 13:10
İstanbul'da bir mağazada satış elemanı şefi olarak çalışan Berkan Bilgiç, 4 yıl önce dünyayı dolaşmak için işinden istifa etti.
4 yıldır dünyayı dolaşan Bilgiç, bileklik satarak şu ana kadar 40 ülke dolaştı. Kendi yaptığı boncuklu bileklikleri satan Bilgiç, kazandığı parayı da başka ülkelere gidebilmek için harcıyor.
Gerçek hayatın ve iyi insanların sokaklarda olduğunu söyleyen Bilgiç, “Gittiğim ülkelerde hiçbir zaman para harcayarak konaklama yapmadım. Camilerde ve sahillerde duş alarak uyuduğum oldu. Bazen evsiz insanlarla sokaklarda yattım, bazen de insanların evlerine misafir oldum. Dünya turunda insanların evlerine misafir etmesi, sofralarına davet etmesi ve otostop çektiğim zaman arabalarıyla gideceğim yerlere bırakmaları paylaşarak hayatın daha da güzelleşeceğine olan inancımı daha da artırdı" dedi.
4 yılda 40 ülke dolaşan Bilgiç, yeni macerasına, otostop çekerek başladı ve Türkiye’de 53 şehri gezdikten sonra, tekrar otostop yoluyla Şırnak Habur Sınır Kapısı'ndan Irak’a geçti.
Şırnak Gabar Dağı'ndaki Yukarı Dera Manastırı'nı gezen Berkay Bilgiç, “4 senedir otostop ile dünyayı geziyorum. Şu anda ise İstanbul’dan başlamış olduğum yolculukta Şırnak’ın Cizre ilçesindeyim. Cizre’nin bu güzel dağlarında trekking yürüyüşleri gerçekleştiriyorum. 40’a yakın ülkeyi ziyaret ettim. Fakat Şırnak Gabar Dağları sanki yabancı bir ülkede özenilesi bir fotoğrafı görmüş gibi" dedi.