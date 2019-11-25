Türkiye 2020 yılında da Almanların tercihi

Alman Turizm Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, Alman turistlerin 2020 yılında da tercihi Türkiye olacak.

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Alman Turizm Enstitüsü tarafından yapılan 2020 Seyahat Trendleri konulu araştırmada, 2020 yılında da Almanların tercihinin Türkiye olacağı belirtildi.

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Almanların tatil beldesi olarak Akdeniz'i tercih edeceği, bu talep karşısında Antalya ve Mallorca'nın kıyasıya yarış içinde olacağı, yarışı Antalya'nın kazanma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi. 

Fotoğraf: Mallorca

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Ön rezervasyonlarda ise Türkiye'nin önde olduğu belirtildi. Otel kalitesinin yüksek olması ve tatilin Türkiye'de ucuz olması nedeniyle Alman turistlerin Türkiye'yi tercih ettiği tespit edildi.

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Araştırma, Türkiye'ye turist gönderen tur operatörlerinin aldığı ön rezervasyonlardan yola çıkarak yapılıyor.

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Dünyanın farklı turizm bölgelerine yıllık 27 milyon turist gönderen Alman TUİ şirketi, "Türkiye rezervasyonlarının hızlı bir şekilde yükselişi devam ediyor.

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Ön rezervasyonlar 2020 yılında, Almanların tercihinin Türkiye olacağını gösteriyor" açıklamasını yaparken, Türkiye'ye yapılan paket satışların yanı sıra bireysel satışlarda da yükselişin olduğunu belirtti.

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