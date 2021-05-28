Gezi sitesi Travel Awaits'te kaleme alınan bir yazıda aralarında Van ve Bafa Gölü'nün de yer aldığı göllerin ziyaret edilmesi tavsiye edildi. Yazıda Türkiye'nin zengin tarihinden bahsedildi, sayısız etkileyici mekanlarının muhakkak görülmesi gerektiği vurgulandı. İşte jürinin seçimi Türkiye'de ziyaret edilecek 7 güzel göl...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.