Türkiye'de ziyaret edilecek 7 güzel göl

Gezi sitesi Travel Awaits'te kaleme alınan bir yazıda aralarında Van ve Bafa Gölü'nün de yer aldığı göllerin ziyaret edilmesi tavsiye edildi. Yazıda Türkiye'nin zengin tarihinden bahsedildi, sayısız etkileyici mekanlarının muhakkak görülmesi gerektiği vurgulandı. İşte jürinin seçimi Türkiye'de ziyaret edilecek 7 güzel göl...

ntv.com.tr 28.05.2021 - 17:18

Türkiye'de ziyaret edilecek 7 güzel göl - 1

1- VAN GÖLÜ / VAN

Türkiye'de ziyaret edilecek 7 güzel göl - 2
Türkiye'de ziyaret edilecek 7 güzel göl - 3

2- UZUNGÖL / TRABZON

Türkiye'de ziyaret edilecek 7 güzel göl - 4
Türkiye'de ziyaret edilecek 7 güzel göl - 5

3- BAFA GÖLÜ / AYDIN

Türkiye'de ziyaret edilecek 7 güzel göl - 6
Türkiye'de ziyaret edilecek 7 güzel göl - 7

4- TUZ GÖLÜ / İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Türkiye'de ziyaret edilecek 7 güzel göl - 8
Türkiye'de ziyaret edilecek 7 güzel göl - 9

5- SALDA GÖLÜ / BURDUR

Türkiye'de ziyaret edilecek 7 güzel göl - 10
Türkiye'de ziyaret edilecek 7 güzel göl - 11

6- BEYŞEHİR GÖLÜ / KONYA

Türkiye'de ziyaret edilecek 7 güzel göl - 12
Türkiye'de ziyaret edilecek 7 güzel göl - 13

7- SÜLÜKLÜ GÖL / BOLU

Türkiye'de ziyaret edilecek 7 güzel göl - 14

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