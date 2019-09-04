Türkiye'den UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 19 eser

ntv.com.tr 04.09.2019 - 11:34 | Son Güncelleme : 26.07.2021 - 17:14
Birleşmiş Milletler topluluğuna bağlı bir sosyal örgüt niteliğine olan UNESCO kısaltmasının açılımı, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization’dır. Dilimize Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu olarak geçmiştir. Amacı, birleşmiş milletler üyrleri arasında eğitim, bilim, kültür alanlarında işbirliği oluşturup, kesişim oluşumunu sağlamaktır.
İnsanlığın ortak mirasına ait en önemli örneklerin bulunduğu Dünya Mirası Listesi ise, gezegenin tarihinin zenginliği ile doğasının çeşitliliğini kutluyor.
Birçok farklı kritere göre seçilen bu yerler tarihi, doğal ya da bilimsel açılardan çok önemli rollere sahipler. UNESCO bu şekilde, bazıları herkes tarafından çok da bilinmeyen bu yerlere hak ettikleri değeri verip daha görünür olmalarını sağlıyor.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde Dünya Miras Alanı olarak belirlenmiş 1121 miras yer almaktadır.
Her biri kendine has karakteristik özelliklere sahip ve hepsi bir arada, dünya tarihinin önemli bir arşivini oluşturan UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde Türkiye'de Dünya Miras Alanı olarak bu listede 26 Temmuz 2021 itibariyle 17'sı kültürel, 2'si karma olmak üzere 19 miras yeri vardır.
İşte Türkiye'nin UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki hazineleri...
Karma (Doğal ve Kültürel) Miraslar:
Doğal Miras: