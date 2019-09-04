Türkiye'den UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 19 eser

İnsanlığın ortak mirası olan ve evrensel değerlere sahip çıkmayı hedefleyen UNESCO, 'Dünya Kültür Mirası Listesi'nde farklı kültürlerin, medeniyetlerin, dinlerin ve tarihi dönemlerin küresel kültürde bıraktığı izler arasından en nadide örnekleri seçip listeliyor. Ülkemizde de UNESCO Dünya Mirası Listesi kapsamında pek çok kültürel ve doğal varlık yer alıyor. Son olarak Malatya'dan Arslantepe Höyüğü, Türkiye'nin 19. UNESCO hazinesi olarak miras listesine kaydedildi. İşte medeniyetler beşiği Türkiye'den UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 19 eser...

(Hazırlayan: SERDAR UZUN - serdar.uzun@ntv.com.tr)

ntv.com.tr 04.09.2019 - 11:34 | Son Güncelleme : 26.07.2021 - 17:14

Türkiye'den UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 19 eser - 1

UNESCO HAKKINDA

Birleşmiş Milletler topluluğuna bağlı bir sosyal örgüt niteliğine olan UNESCO kısaltmasının açılımı, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization’dır. Dilimize Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu olarak geçmiştir. Amacı, birleşmiş milletler üyrleri arasında eğitim, bilim, kültür alanlarında işbirliği oluşturup, kesişim oluşumunu sağlamaktır.

İnsanlığın ortak mirasına ait en önemli örneklerin bulunduğu Dünya Mirası Listesi ise, gezegenin tarihinin zenginliği ile doğasının çeşitliliğini kutluyor.

Birçok farklı kritere göre seçilen bu yerler tarihi, doğal ya da bilimsel açılardan çok önemli rollere sahipler. UNESCO bu şekilde, bazıları herkes tarafından çok da bilinmeyen bu yerlere hak ettikleri değeri verip daha görünür olmalarını sağlıyor. 

Türkiye'den UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 19 eser - 2

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde Dünya Miras Alanı olarak belirlenmiş 1121 miras yer almaktadır.

Her biri kendine has karakteristik özelliklere sahip ve hepsi bir arada, dünya tarihinin önemli bir arşivini oluşturan UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde Türkiye'de Dünya Miras Alanı olarak bu listede 26 Temmuz 2021 itibariyle 17'sı kültürel, 2'si karma olmak üzere 19 miras yeri vardır.

İşte Türkiye'nin UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki hazineleri...

Türkiye'den UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 19 eser - 3

1- Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Sivas (1985)

Türkiye'den UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 19 eser - 4

2- İstanbul'un Tarihi Alanları (1985)

Türkiye'den UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 19 eser - 5

3- Göreme Milli Parkı ve Kapadokya, Nevşehir (1985) (Karma Miras Alanı)

Türkiye'den UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 19 eser - 6

4- Hattuşa: Hitit Başkenti, Çorum (1986)

Türkiye'den UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 19 eser - 7

5- Nemrut Dağı, Adıyaman (1987)

Türkiye'den UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 19 eser - 8

6- Hieropolis-Pamukkale, Denizli (1988) (Karma Miras Alanı)

Türkiye'den UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 19 eser - 9

7- Xanthos-Letoon, Antalya-Muğla (1988)

Türkiye'den UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 19 eser - 10

8- Safranbolu, Karabük (1994)

Türkiye'den UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 19 eser - 11

9- Truva Arkeolojik Alanı, Çanakkale (1998)

Türkiye'den UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 19 eser - 12

10- Selimiye Camii ve Külliyesi, Edirne (2011)

Türkiye'den UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 19 eser - 13

11- Çatalhöyük Neolitik Alanı, Konya (2012)

Türkiye'den UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 19 eser - 14

12- Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (2014)

Türkiye'den UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 19 eser - 15

13- Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı, İzmir (2014)

Türkiye'den UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 19 eser - 16

14- Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı (2015)

Türkiye'den UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 19 eser - 17

15- Efes Antik Kenti, İzmir (2015)

Türkiye'den UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 19 eser - 18

16- Ani Arkeolojik Alanı, Kars (2016)

Türkiye'den UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 19 eser - 19

17- Afrodisias Antik Kenti, Aydın (2017)

Türkiye'den UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 19 eser - 20

18- Göbeklitepe, Şanlıurfa (2018)

Türkiye'den UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 19 eser - 21

19- Arslantepe Höyüğü, Malatya (2021)

ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ UNESCO LİSTESİ'NDE

Türkiye'den UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 19 eser - 22

Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesindeki Alanları

  • Karain Mağarası (Antalya) 1994
  • Urartu ve Osmanlı Eski Yerleşimi Ahlat Mezar Taşları (Bitlis) 2000
  • Alahan Manastırı (Mersin) 2000
  • Alanya (Antalya) 2000
  • Harran ve Şanlıurfa (Şanlıurfa) 2000
  • İshakpaşa Sarayı (Ağrı) 2000
  • Konya Selçuklu Başkenti (Konya) 2000
  • Mardin Kültürel Peyzajı (Mardin) 2000
  • Selçuklu Kervansarayları Denizli-Doğubayazıt Güzergâhı 2000
  • St. Nicholas Kilisesi (Antalya) 2000
  • St. Paul Kilisesi, St. Paul Kuyusu ve Tarihi Çevresi (Mersin) 2000
  • Sümela Manastırı (Trabzon) 2000
  • Likya Uygarlığı Antik Kentleri (Antalya ve Muğla) 2009
  • Perge Arkeolojik Alanı (Antalya) 2009
  • Sagalassos Arkeolojik Alanı (Burdur) 2009
  • Eşrefoğlu Camii (Konya) 2011
  • Hatay, St. Pierre Kilisesi (Hatay) 2011
  • Aizanoi Antik Kenti (Kütahya) 2012
  • Beçin Ortaçağ Kenti (Muğla) 2012
  • Birgi Tarihi Kenti (İzmir) 2012
Türkiye'den UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 19 eser - 23
  • 21.Gordion (Ankara) 2012
  • Hacı Bektaş Veli Külliyesi (Nevşehir) 2012
  • Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı (Muğla) 2012
  • Niğde'nin Tarihi Anıtları (Niğde) 2012
  • Mamure Kalesi (Mersin) 2012
  • Odunpazarı Tarihi Kent Merkezi (Eskişehir) 2012
  • Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi (Gaziantep) 2012
  • Zeugma Arkeolojik Alanı (Gaziantep) 2012
  • Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri (Manisa) 2013
  • Laodikeia Arkeolojik Alanı (Denizli) 2013
  • Akdeniz’den Karadeniz’e Kadar Ceneviz Ticaret Yolu’nda Kale ve Sur Yerleşimleri 2013
  • Anadolu Selçuklu Medreseleri (Konya, Kayseri, Sivas, Erzurum, Kırşehir) 2014
  • Anavarza Antik Kenti (Adana) 2014
  • Kaunos Antik Kenti (Muğla) 2014
  • Korykos Antik Kenti (Mersin) 2014
  • Kültepe - Kanesh Arkeolojik Alanı (Kayseri) 2014
  • Çanakkale ve Gelibolu 1. Dünya Savaşı Alanları (Çanakkale) 2014
  • Eflatun Pınar: Hitit Kaya Anıtı (Konya) 2014
  • İznik (Bursa) 2014
  • Mahmutbey Camii (Kastamonu) 2014
Türkiye'den UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 19 eser - 24
  • Ahi Evran Türbesi (Kırşehir) 2014
  • Vespasianus - Titus Tüneli (Hatay) 2014
  • Zeynel Abidin Camii ve Mor Yakup (St. Jacob) Kilisesi (Mardin) 2014
  • Akdamar Kilisesi (Van) 2015
  • Aspendos Antik Kenti Tiyatrosu ve Su Kemerleri (Antalya) 2015
  • Eshab-ı Kehf Külliyesi (İslami-Osmanlı Sosyal Kompleksi) (Kahramanmaraş) 2015
  • Mudurnu Tarihi Ahi Kenti: Ahiliğin Tanıkları (Bolu) 2015
  • Harşena Dağı ve Pontus Kralları Kaya Mezarları (Amasya) 2015
  • Dağlık Frigya (Eskişehir, Kütahya, Afyon) 2015
  • Stratonikeia Antik Kenti (Muğla) 2015
  • Uzunköprü (Edirne) 2015
  • İsmail Fakirullah Türbesi ve Işık Kırılma Mekanizması (Siirt) 2015
  • Yıldız Sarayı Kompleksi (İstanbul) 2015
  • Bodrum Kalesi (Muğla) 2016
  • Sivrihisar Ulu Camii (Eskişehir) 2016
  • Hacı Bayram Camii ve Çevresindeki Tarihi Alanlar (Ankara) 2016
  • Sultan II. Beyazıd Han Külliyesi (Edirne) 2016
  • Nuruosmaniye Külliyesi (İstanbul) 2016
  • Malabadi Köprüsü (Diyarbakır) 2016
Türkiye'den UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 19 eser - 25
  • Tuşpa/Van Kalesi, Van Tarihi Kenti ve Höyüğü(Van) 2016
  • Kibyra Antik Kenti (Burdur) 2016
  • Yivli Minare Camii (Antalya) 2016
  • Assos Arkeolojik Alanı (Çanakkale) 2017
  • Ayvalık Endüstriyel Peyzajı (Balıkesir) 2017
  • İvriz Kültürel Peyzajı (Konya) 2017
  • Priene Arkeolojik Alanı (Aydın) 2018
  • Gaziantep Yeraltı Suyu Yapıları: Livas ve Kasteller (Gaziantep) 2018
  • Erken Dönem Anadolu Türk Mirası: Danişmend Beyliği Başkenti Niksar (Tokat) 2018
  • Justinian Köprüsü (Sakarya) 2018
  • Sarıkaya Roma Hamamı (Yozgat) 2018
  • Harput Tarihi Kenti (Elazığ) 2018
  • Anadolu'daki Ahşap Çatılı ve Ahşap Taşıyıcılı Camiiler (Konya-Eşrefoğlu Camii, Kastamonu-Mahmut Bey Camii, Eskişehir-Sivrihisar Camii, Afyon-Afyon Ulu Camii, Ankara-Arslanhane Camii) 2018
Türkiye'den UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 19 eser - 26

Karma (Doğal ve Kültürel) Miraslar:

  • Güllük Dağı-Termessos Milli Parkı (Antalya) 2000
  • Kekova (Antalya) 2000

Doğal Miras:

  • Tuz Gölü Özel Doğa Koruma Alanı (Ankara-Konya-Aksaray) 2013
  • Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti (Samsun) 2016
  • Ballıca Mağarası Tabiat Parkı (Tokat) 2019

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