Türkiye'nin 10. büyük mağarası Gökgöl, 2 yıl sonra ziyarete açılıyor

TÜRKİYE'NİN 10. BÜYÜK MAĞARASI Zonguldak İl Özel İdaresi'nce 21 Haziran 2001'de turizme açılan, 3 bin 350 metre ile Türkiye’nin en uzun 10’uncu ve Zonguldak’ın en uzun 2’nci mağarası olan Gökgöl Mağarası'nda bugüne kadar çok sayıda yerli ve yabancı turist ağırlandı.