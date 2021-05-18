Türkiye'nin 10. büyük mağarası Gökgöl, 2 yıl sonra ziyarete açılıyor

DHA 18.05.2021 - 09:39
Ziyaretçiler, mağarada oluşturulan 875 metrelik yürüyüş yolunda fosil giriş, astım salonu, harikalar salonu ve mucizeler salonu gibi alanları gezebiliyor.
Ayrıca yıl içinde sıcaklık ve nem oranının fazla değişmemesi nedeniyle mikroklima özelliğine sahip olan mağaranın, solunum yolu astım hastalarının tedavisinde de yararlanılmak üzere sağlık turizmi açısından büyük öneme sahip olduğu belirtiliyor.
Bugüne kadar yaklaşık 400 bin ziyaretçinin ağırlandığı mağara, 7 Ağustos 2019 tarihinde, Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi Projesi kapsamında ziyarete kapatıldı. Girişine kafe, ziyaretçi alanı, mescit, hediyelik eşya bölümü, kütüphane ve sergi holü yapılan mağaranın 19 Mayıs'ta yeniden ziyarete açılması planlanıyor.