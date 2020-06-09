Türkiye'nin beyaz cenneti Pamukkale'yi 8 günde 2 bin kişi ziyaret etti

Corona virüs nedeniyle verilen aranın ardından turistleri yeniden ağırlamaya başlayan 'Türkiye'nin beyaz cenneti' Pamukkale'yi 8 günde 2 bin 78 kişi görme şansı yakaladı.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 09.06.2020 - 16:52

Türkiye'nin beyaz cenneti Pamukkale'yi 8 günde 2 bin kişi ziyaret etti - 1

Geçen yıl 2 milyonu aşan ziyaretçiyi kabul eden Pamukkale, corona virüs önlemleri kapsamında 19 Mart'ta kapatılmasının ardından kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte 1 Haziran'da misafirlerini kabul etmeye başladı. 

BEYAZ CENNET PAMUKKALE BBC'DE

Türkiye'nin beyaz cenneti Pamukkale'yi 8 günde 2 bin kişi ziyaret etti - 2

2,5 aydır sakin günler geçiren bölgede kapıların açılmasının ardından hareketlilik yaşanıyor.

Türkiye'nin beyaz cenneti Pamukkale'yi 8 günde 2 bin kişi ziyaret etti - 3

Ziyaretçiler ateşleri ölçülerek ve maskeyle alana kabul ediliyor.

Türkiye'nin beyaz cenneti Pamukkale'yi 8 günde 2 bin kişi ziyaret etti - 4

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Turhan Veli Akyol, yaptığı açıklamada, "beyaz cennet"in kapılarının yeniden açıldığı için sevinçli olduklarını söyledi.

Türkiye'nin beyaz cenneti Pamukkale'yi 8 günde 2 bin kişi ziyaret etti - 5

8 günlük süreçte ören yerine 2 bin 78 kişinin giriş yaptığını anlatan Akyol, "Bölgemizde gözle görülür şekilde turistlerin yoğunluğu artmaya devam ediyor.

Türkiye'nin beyaz cenneti Pamukkale'yi 8 günde 2 bin kişi ziyaret etti - 6
Yurt dışı uçuşlarının hareketlenmesiyle birlikte yabancı misafirlerimizi de ağırlayacağız. Ayrıca bölgedeki müzeye yaklaşık 300 kişi, Laodikya Antik Kentine de 500 civarında ziyaret gerçekleşmiş" diye konuştu.
Türkiye'nin beyaz cenneti Pamukkale'yi 8 günde 2 bin kişi ziyaret etti - 7
Türkiye'nin beyaz cenneti Pamukkale'yi 8 günde 2 bin kişi ziyaret etti - 8

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