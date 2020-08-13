'Türkiye'nin çatısı' Ağrı Dağı kutup ve çöl iklimini birlikte yaşıyor

ETEĞİNDE ÇÖL İKLİMİ, ZİVESİNDE KUTUP İKLİMİ GÖRÜLÜYOR

Dağın bulunduğu bölgede yükselti arttıkça sıcaklığın da düştüğünü, bu nedenle farklı iklimleri bir arada görmenin mümkün olduğunu ifade eden Şimşek, şunları söyledi:

"Tabanında çöl iklimi görülen dağın zirvesinde kutup iklimi görülüyor. Tabi bunun yanında çöl ile kutup iklimi arasındaki bütün kademeleri Ağrı Dağ'nda görmek mümkün. Bu iklimlere bağlı olarak da Ağrı Dağı'nda değişik kademelerde bitki örtüsü görülüyor. Soğuk iklimlerde görülen huş ağacını Ağrı Dağı'nın 2 bin 500 rakımından 3 bin rakımına kadar görmek mümkün. Çeşitli bozkır bitkilerini de burada görebiliriz"