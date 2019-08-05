Türkiye'nin ekolojik tatil rotaları
ntv.com.tr
Şehir yaşantısından uzakta, doğayla iç içe, huzurlu bir ortamda organik beslenerek tatil yapmak isteyenlere işte Türkiye’nin birbirinden güzel ekolojik tatil yerleri…
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Son yıllarda doğanın kıymetini bilen pek çok insan, şehir hayatının kaosundan kaçmak ve biraz olsun huzur bulmak için turistik yerler yerine yeşilin kucağında, doğayla dostluk kurabilecekleri, doğal tatlarla sağlıklı beslenebilecekleri ve sonuçta da huzur içinde yaşadıkları yerlere dönebilecekleri ekolojik tatil noktalarını tercih ediyor. İşte Brandlifemag.com editörlerinin derlediği Türkiye'nin ekolojik tatil rotalarından bazıları…
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Kapor Organik Çiftlik Evi
Kapadokya’da Avanos ilçesine 1 km mesafede bulunan Kapor Organik Çiftlik Evi, konuklarını kendi bahçesinde yetişen sebze ve meyvelerden oluşan bir menüyle ağırlıyor.
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3Ayrıca bağ bozumu festivalleriyle de ünlü çiftlikte, misafirlerin diledikleri gibi doğayla haşır neşir olma fırsatı da bulunuyor.
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Kapor Organik Çiftlik Evi
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5Kapor Organik Çiftlik Evi
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Hızır Kamp
Oksijeniyle ünlü Kaz Dağları’nda hem tertemiz havayı ciğerlerinize çekmek hem de organik bir tatil yapmak için tercih edebileceğiniz adreslerden biri Hızır Kamp.
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7Doğal malzemelerle yapılmış ağaç evlerde konaklayabilir; bahçede yetişen lezzetli sebzelerle yapılmış yemeklerin tadına bakabilir; Zeytinli Çayı’nın buz gibi suyunun keyfini çıkarabilirsiniz.
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Hızır Kamp
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9Hızır Kamp
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10Hızır Kamp
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Pastoral Vadi
Fethiye’nin Yanıklar Köyü’nde bulunan Pastoral Vadi; keçi, tavuk ve at gibi çiftlik hayvanlarının da yer aldığı zengin biyo çeşitliliğe sahip, çam ağaçlarıyla çevrili bir vadinin ortasında konuklarını ağırlıyor.
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12Bu cennet köşede taş, ahşap ve kerpiç evlerde konaklayabilir; aile atölyeleri, çocuklara özel atölyeler, sanat gibi etkinliklerden yararlanabilirsiniz.
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Pastoral Vadi
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14Pastoral Vadi
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Ataol Çiftliği
Bozcaada’nın Tekirbahçe mevkiinde üzüm bağları ve zeytinliklerle çevrili bir vadinin ortasında yer alan Ataol Çiftliği, konuklarını tamamen organik ve ev yapımı yiyeceklerle ağırlıyor.
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16Ekolojik yaşam ve organik tarım kavramlarını sentezleyen çiftlikte bahçeden taze taze domates toplama zevkini tadabilirsiniz.
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18Ataol Çiftliği
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Eğitim odaklı sürdürülebilir turizm merkezi ve organik tarım çiftliği olan Kocaeli Kandıra’da bulunan Narköy, misafirlerine oda ve çadır gibi farklı seçeneklerde konaklama imkanı sunuyor.
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20Burada kaldığınız sürece aromatik bitkiler toplama, orman yürüyüşleri yapma, süt sağma, peynir-yoğurt yapım atölyesi, ekşi maya atölyesi ve glutensiz ekmek atölyesi gibi farklı imkanlardan yararlanmak mümkün.
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Narköy