Türkiye'nin en büyük nilüfer bahçesi: Beyşehir Gölü

Bölgenin düğün fotoğrafçılarının da fotoğraf çekim merkezi haline geldiğini belirten Erdoğan, "Burada düğün fotoğrafçılarımıza da hizmet veriyoruz, onlar da gelin damat çekimi fotoğrafları ile videolarını burada çekip unutulmayacak güzelliklerde dış çekimlere sahip olabiliyorlar. Çiftlerimiz de hem burayı yakından görüyor hem de düğün albümlerinde çok güzel görsellerin yer alacağını düşünerek çok mutlu ayrılıyorlar.

Burası bu anlamda son dönemde ilçemizin yeni bir cazibe merkezi olmaya başladı. Amacımız burayı daha çok tanıtıp bölge turizmine kazandırmaktı. Bu hedefimize ulaşıyoruz. İç Anadolu’da, Konya’da böyle bir güzelliğin olduğunu herkese göstermek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu bölgenin daha çok ziyaretçi çekeceğini umuyoruz” diye konuştu.