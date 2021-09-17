Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü 'Altınbeşik Mağarası'na ziyaretçi akını

İHA - ntv.com.tr 17.09.2021 - 11:04
Antalya'nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi sınırlarında bulunan Altınbeşik Mağarası, milyonlarca yıllık sürecin izlerini taşıyor.
İbradı ilçesine 7, Ürünlü köyüne 4 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 metre uzunluğundaki Altınbeşik Mağarası, içindeki sarkıt ve dikitlerle görülmeye değer bir doğa harikası.
Türkiye’nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük yeraltı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası adını üst kısmında yer alan Altınbeşik Tepesi’nden alıyor.
Denizden 450 metre yükseklikte olan mağara 1966 yılında Türkiye speleoloji derneği kurucusu ve onursal başkanı Dr. Temuçin Aygen tarafından keşfedilip ,1994 yılında ise milli park olarak ilan edilmişti.
Mağara son son 5 yılda Antalya turizminin en ilgi çekici merkezlerinden biri haline geldi. Gezi botları ile mağaranın muhteşem doğa güzelliklerini keşfe çıkan ziyaretçileri, özellikle beyaz travertenler, sarkıtlar ve dikitler hayran bırakıyor.
Corona virüs nedeniyle 1,5 yıl önce ziyarete kapatılan Altınbeşik Mağarası yaklaşık iki ay önce yeniden ziyaretçileri ile buluştu.
Yaklaşık iki ay içerisinde 20 bin kişinin ziyaret ettiği mağarayı ortalama bir günde ortalama 350 kişi ziyaret etti. Gezi botları ile mağaranın güzelliklerini keşfe çıkan ziyaretçiler, Antalya'nın bu cennet köşesine hayran kaldı.
Mağaranın işletmesini yürüten İbradı Belediyesi personeli ve Altınbeşik Mağarası işletme sorumlusu Yılmaz Özdoğan, mağaranın yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördüğüne dikkat çekti.
Özdoğan, özellikle fotoğraf tutkunlarının mağaranın sunduğu görsel zenginliğe hayran kaldığını ifade ederek, "Mağarayı ziyaret edenlere en kaliteli hizmeti sunmak ve kentimizin tanıtımına katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.
Pandemiden sonra normalleşme süreci ile birlikte dünyanın en büyük üçüncü, Türkiye’nin ise en büyük yeraltı gölü mağarası olan Altınbeşik Mağarası'nı hizmete açtıklarını söyleyen Özdoğan, "Mağarayı yaklaşık 2 ay önce hizmete açmıştık. İki aylık süreçte 20 bin civarında ziyaretçi ağırladık. Önümüzdeki yıl yapacağımız iyileştirmelerle bu rakamı kış ayları da dahil olmak üzere yıl bazında 150 bine çıkartmayı planlıyoruz. Bu muhteşem doğa güzelliğini ve Mağarayı görmek isteyen herkesi bekliyoruz” dedi.
Mağaranın sadece Antalya bölgesinden değil dünyanın her tarafından gelen turistlerin ilgisini çektiğini söyleyen Özdoğan, "Altınbeşik Milli Parkı sadece mağara ile değil, burası bünyesinde 600 farklı çeşit bitki, 80 endemik çeşit bitki barındıran bir milli parktır. Sadece burada bot servisi ile mağarayı değil, milli parkı gezmek ve görmekte çok keyifli” diye konuştu.
Özdoğan, mağarayı hafta içinde günde 200-250 civarında ziyaretçi geldiğini, hafta sonları ise günlük 500 civarında ziyaretçi geldiğini sözlerine ekledi.
Antalya’dan ailesi ile birlikte Mağarayı ziyarete gelen Hüseyin Özen, Altınbeşik Mağarası'nı çok merak ettiğini ve ilk kez Altınbeşik Mağarası'na Antalya’dan ailesi ile birlikte geldiğini söyledi.
Altınbeşik Mağarası'nın güzelliğini çevresinden duyduğunu söyleyen Özen, “Buranın uzun yıllardır güzelliği ile ilgili şeyler duyuyorduk ama gelip gitmek nasip olmamıştı. Şu anda geldik ve gördük ki, hakikaten insanın elinin az değdiği ve dünyanın sayılı mağaralarından birini görmüş olduk. Travertenleri, sarkıtları, suyunun duruluğu, içerideki havanın güzelliği ve mağaranın içerisinin sıcaklığının 17 derece olması ile çok ferah bir mağara" dedi.