Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü 'Altınbeşik Mağarası'na ziyaretçi akını

Dünyanın 3'üncü, Türkiye'nin ise en uzun yeraltı gölü mağarası olan 2 bin 500 metre uzunluğundaki Altınbeşik Mağarası'nı son 2 ayda 20 bin kişi ziyaret etti. Yeraltı gölü üzerinde masmavi sularında gezilebilen mağara yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Sodalı suyu dolayısıyla turkuaz renginde olan göl, mağaranın içine süzülen ışıklarla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

İHA - ntv.com.tr 17.09.2021 - 11:04

Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü 'Altınbeşik Mağarası'na ziyaretçi akını - 1

Antalya'nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi sınırlarında bulunan Altınbeşik Mağarası, milyonlarca yıllık sürecin izlerini taşıyor.

Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü 'Altınbeşik Mağarası'na ziyaretçi akını - 2

İbradı ilçesine 7, Ürünlü köyüne 4 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 metre uzunluğundaki Altınbeşik Mağarası, içindeki sarkıt ve dikitlerle görülmeye değer bir doğa harikası.

Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü 'Altınbeşik Mağarası'na ziyaretçi akını - 3

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK, DÜNYANIN 3. BÜYÜK YERALTI GÖLÜ

Türkiye’nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük yeraltı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası adını üst kısmında yer alan Altınbeşik Tepesi’nden alıyor.

Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü 'Altınbeşik Mağarası'na ziyaretçi akını - 4

1994'TE MİLLİ PARK İLAN EDİLDİ

Denizden 450 metre yükseklikte olan mağara 1966 yılında Türkiye speleoloji derneği kurucusu ve onursal başkanı Dr. Temuçin Aygen tarafından keşfedilip ,1994 yılında ise milli park olarak ilan edilmişti.

TÜRKİYE'NİN MİLLİ PARKLARI

Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü 'Altınbeşik Mağarası'na ziyaretçi akını - 5

Mağara son son 5 yılda Antalya turizminin en ilgi çekici merkezlerinden biri haline geldi. Gezi botları ile mağaranın muhteşem doğa güzelliklerini keşfe çıkan ziyaretçileri, özellikle beyaz travertenler, sarkıtlar ve dikitler hayran bırakıyor.

Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü 'Altınbeşik Mağarası'na ziyaretçi akını - 6

Corona virüs nedeniyle 1,5 yıl önce ziyarete kapatılan Altınbeşik Mağarası yaklaşık iki ay önce yeniden ziyaretçileri ile buluştu.

Yaklaşık iki ay içerisinde 20 bin kişinin ziyaret ettiği mağarayı ortalama bir günde ortalama 350 kişi ziyaret etti. Gezi botları ile mağaranın güzelliklerini keşfe çıkan ziyaretçiler, Antalya'nın bu cennet köşesine hayran kaldı.

Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü 'Altınbeşik Mağarası'na ziyaretçi akını - 7

Mağaranın işletmesini yürüten İbradı Belediyesi personeli ve Altınbeşik Mağarası işletme sorumlusu Yılmaz Özdoğan, mağaranın yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördüğüne dikkat çekti.

Özdoğan, özellikle fotoğraf tutkunlarının mağaranın sunduğu görsel zenginliğe hayran kaldığını ifade ederek, "Mağarayı ziyaret edenlere en kaliteli hizmeti sunmak ve kentimizin tanıtımına katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü 'Altınbeşik Mağarası'na ziyaretçi akını - 8

İKİ AYDA 20 BİN ZİYARETÇİ

Pandemiden sonra normalleşme süreci ile birlikte dünyanın en büyük üçüncü, Türkiye’nin ise en büyük yeraltı gölü mağarası olan Altınbeşik Mağarası'nı hizmete açtıklarını söyleyen Özdoğan, "Mağarayı yaklaşık 2 ay önce hizmete açmıştık. İki aylık süreçte 20 bin civarında ziyaretçi ağırladık. Önümüzdeki yıl yapacağımız iyileştirmelerle bu rakamı kış ayları da dahil olmak üzere yıl bazında 150 bine çıkartmayı planlıyoruz. Bu muhteşem doğa güzelliğini ve Mağarayı görmek isteyen herkesi bekliyoruz” dedi.

Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü 'Altınbeşik Mağarası'na ziyaretçi akını - 9

Mağaranın sadece Antalya bölgesinden değil dünyanın her tarafından gelen turistlerin ilgisini çektiğini söyleyen Özdoğan, "Altınbeşik Milli Parkı sadece mağara ile değil, burası bünyesinde 600 farklı çeşit bitki, 80 endemik çeşit bitki barındıran bir milli parktır. Sadece burada bot servisi ile mağarayı değil, milli parkı gezmek ve görmekte çok keyifli” diye konuştu.

Özdoğan, mağarayı hafta içinde günde 200-250 civarında ziyaretçi geldiğini, hafta sonları ise günlük 500 civarında ziyaretçi geldiğini sözlerine ekledi.

Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü 'Altınbeşik Mağarası'na ziyaretçi akını - 10

Antalya’dan ailesi ile birlikte Mağarayı ziyarete gelen Hüseyin Özen, Altınbeşik Mağarası'nı çok merak ettiğini ve ilk kez Altınbeşik Mağarası'na Antalya’dan ailesi ile birlikte geldiğini söyledi.

Altınbeşik Mağarası'nın güzelliğini çevresinden duyduğunu söyleyen Özen, “Buranın uzun yıllardır güzelliği ile ilgili şeyler duyuyorduk ama gelip gitmek nasip olmamıştı. Şu anda geldik ve gördük ki, hakikaten insanın elinin az değdiği ve dünyanın sayılı mağaralarından birini görmüş olduk. Travertenleri, sarkıtları, suyunun duruluğu, içerideki havanın güzelliği ve mağaranın içerisinin sıcaklığının 17 derece olması ile çok ferah bir mağara" dedi.

Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü 'Altınbeşik Mağarası'na ziyaretçi akını - 11
Mağaranın mutlaka gelinip görülmesi gereken bir yer olduğunu belirten Özen, "Açıkçası burayı gelip gören arkadaşların anlattıkları ile biliyorduk. Bence arkadaşların anlattıkları yaşananların yanında az kalıyor. Gelip görmekte çok fayda var. Hakikaten burasının coğrafyası, görünümü ile çok güzel bir yer. Burası anlatılmayla bitmez. Bence uzaktan veya yakından gelinip görülmesi gereken bir yer” diye konuştu.
Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü 'Altınbeşik Mağarası'na ziyaretçi akını - 12
İşte Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü Altınbeşik Mağarası'ndan fotoğraflar...
Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü 'Altınbeşik Mağarası'na ziyaretçi akını - 13
Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü 'Altınbeşik Mağarası'na ziyaretçi akını - 14
Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü 'Altınbeşik Mağarası'na ziyaretçi akını - 15
Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü 'Altınbeşik Mağarası'na ziyaretçi akını - 16
Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü 'Altınbeşik Mağarası'na ziyaretçi akını - 17
Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü 'Altınbeşik Mağarası'na ziyaretçi akını - 18
Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü 'Altınbeşik Mağarası'na ziyaretçi akını - 19
Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü 'Altınbeşik Mağarası'na ziyaretçi akını - 20
Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü 'Altınbeşik Mağarası'na ziyaretçi akını - 21
Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü 'Altınbeşik Mağarası'na ziyaretçi akını - 22
Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü 'Altınbeşik Mağarası'na ziyaretçi akını - 23
Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü 'Altınbeşik Mağarası'na ziyaretçi akını - 24
Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü 'Altınbeşik Mağarası'na ziyaretçi akını - 25
Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü 'Altınbeşik Mağarası'na ziyaretçi akını - 26
Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü 'Altınbeşik Mağarası'na ziyaretçi akını - 27
Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü 'Altınbeşik Mağarası'na ziyaretçi akını - 28

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